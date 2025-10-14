Terelu Campos ha disculpado la salida de la entrevista de su hija Alejandra Rubio

Patricia Pardo, muy enfadada por el plantón de Alejandra Rubio a ‘Vamos a ver’: “Un poquito desubicada me parece, esto no se hace”

Terelu Campos ha participado junto a su hija Alejandra Rubio en un acto para apoyar la investigación contra el cáncer de mama, una enfermedad que ella misma ha superado dos veces.

Cuando ha terminado el evento, Terelu Campos ha tenido una conversación larga y tendida con la periodista de 'Vamos a ver'. La que ha hecho bomba de humo ha sido Alejandra Rubio, colaboradora de este programa, que a pesar de haberse comprometido a estar en esta charla, se ha marchado al ver que las preguntas se ponían un poco comprometidas.

"Mi hija tuvo que enfrentarse con 11 añitos a que su madre tenía un cáncer de mama y yo siempre se lo he explicado todo", ha comenzado.

Tras la salida de la entrevista de Alejandra Rubio, Terelu Capos ha disculpado a su hija asegurando que tenía "otras entrevistas".

Patricia Pardo, enfadada tras la bomba de humo de Alejandra Rubio

"Me resbala", ha respondido Terelu cuando le han preguntado si Mar Flores vendía más libros que ella entradas de su obra de teatro.

De si Carlo padre va a acudir a verla al teatro y se le preocupa que alguien pueda sentirse de nuevo mal por ello, Terelu ha respondido: "Pareceré con todo el que quiera ir. No me acurdo que quién está en la lista".

Sobre una posible boda entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, Terelu se ha mostrado feliz: "Me haría mucha ilusión ir de boda porque les veo a los dos contentos y eso me hace ponerme contenta".