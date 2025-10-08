Compartir







La revista '¡Hola!' sorprendía esta semana con unas fotografías no pactadas de la escapada familiar a Málaga de Alejandra Rubio y Carlos Costanzia junto a su hijo.

El reportaje no tardaba en hacer reaccionar al hijo de Mar Flores, el cual se sentaba el pasado fin de semana en el plató de '¡De viernes!' para hablar de la relación que mantiene con su madre, que publicaba un texto en sus redes sociales pidiendo respeto para su vida privada.

"Mañana saldrá una portada de revista donde soy protagonista junto a mi pareja… Una vez más también sale mi hijo. No entiendo cómo puede ser que si sus propios padres no le sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses", comenzaba su comunicado.

Además, señala que aunque la foto esté pixelada, le preocupa el recorrido que pueda llegar a tener esa imagen: "Ya queda en manos del fotógrafo, la agencia de prensa, las cadenas… No sé qué pueden hacer con esa imagen y cuánta gente la puede ver o dónde puede acabar".

Pocas horas después de que su chico reaccionase a esta publicación, Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver' para dar su opinión al respecto.

"Estoy bien. Creo que se ha malinterpretado lo que Carlo quería decir. Yo no me voy a enfadar por esto porque las fotos son preciosas, aunque me gustaría tenerlas a mí y no que las tuviese la revista. Me alaga que me tengan en consideración para protagonizar una portada y eso significa que van las cosas bien. Preferiría que se hubiesen quedado en la intimidad, pero lo cierto es que nadie molestó a mi hijo que es lo que me importa", ha comenzado.

Además, ha destacado que lo que ha enfadado a Carlo es que estas fotografías estén en una redacción y la cantidad de gente que puede verle la cara a su hijo.

"Lo de una barbaridad se defiende a una cosa que pasó hace unos meses porque a un programa quiero pensar que se le escapó una fotografía de nuestro hijo sin pixelar", ha explicado sobre el comunicado publicado por su pareja.