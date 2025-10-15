Claudia Barraso 15 OCT 2025 - 20:29h.

El actor estadounidense Ben Stiller se abre en canal con sus hijos hablando sobre sus errores como padre en su nuevo documental

Ben Stiller ha hablado sobre su vida personal de la manera más sincera en el documental 'Stiller & Meara: Nothing Is Lost', donde reflexiona sobre su impacto en la cultura popular y sobre una herencia que le dejaron sus padres en lo emocional. El actor estadounidense ha narrado lo que considera uno de sus peores episodios como padre.

En una de las escenas, aparece hablando con su hija Ella, de 23 años, a la que le confiesa que haberla sacado de una escena en la película que él mismo dirigió y protagonizó en 2013. Lo que ha conmocionado a muchos de sus fans fue la respuesta de la joven.

Alejada del rencor y evitando reprochar a su padre aquella acción, aseguró que se sintió asustada durante las grabaciones, pero que entendió que su papel no daba mucha fuerza al contenido. “Para mí, es algo más profundo, tiene que ver con mis propios problemas, con lo relativo al trabajo o el perfeccionismo. A veces, en el intento de hacerlo lo mejor posible, uno deja de tener en cuenta lo que realmente importa”, añadió después el director.

El peso del trabajo del actor se ha visto reflejado en su vida familiar, como deja entender la respuesta de su hijo Quinlin, al que le pregunta si alguna vez ha sentido lo mismo que su hermana. “Creo que después de un día complicado o en el que las cosas hayan salido mal, hay cosas que se te pueden quedar en la cabeza. Creo que cuando llegas a ese punto, te cuesta salir de ahí. Eso, en cierto modo, les quita la gracia a las vacaciones”.

La respuesta de su hijo Quinlin

El joven de 20 años ha pasado su vida viendo cómo su padre se convertía en una de las personalidades más conocidas del mundo del cine, deja caer en el documental que en su casa se palpaba una tensión de su padre con su carrera. “Tienes que lidiar con todos esos roles: ser director, actor, productor, escritor… Pero también padre. Me temo que a veces sentía que me quedaba en segundo plano”.

Emocionado por las respuestas de sus hijos, Stiller contestaba con mucha sinceridad y abriéndose en canal sobre lo que pensaba de la idea de sus dos hijos: “Les agradezco su sinceridad. A veces cuesta escuchar que uno lo ha hecho mal, pero es necesario para poder hacerlo mejor”. El actor estadounidense nunca ha dejado de superase en el ámbito profesional y, tras esta confesión familiar, parece que ahora abre una nueva etapa en su vida familiar.

El documental fue creado por él para reflejar la influencia de sus padres en él, pero también para reconocer sus propios errores y para mostrar al público que no es perfecto y que su vida no ha sido un camino fácil de recorrer. Todo lo contrario, ha tenido que enfrentar muchos retos personales para poder crecer personalmente y como actor y director. “Mis padres me enseñaron el valor del trabajo duro, pero también me mostraron, sin querer, los peligros de no saber desconectar”.