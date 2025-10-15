El hijo del rey Federico X, príncipe heredero del trono danés, alcanza este 15 de octubre dos décadas de vida

El rey Federico se desvincula de su madre Margarita II al reintegrar a sus sobrinos despojados de títulos en la realeza

Este miércoles 15 de octubre, el príncipe Christian de Dinamarca alcanza dos décadas de vida, y no es solo un cumpleaños más. Simboliza una nueva etapa en la vida del hijo del rey Federico X que, en los últimos meses, y pese a sus sonadas polémicas, ha intentado mantener un perfil sigiloso como heredero al trono danés.

El joven no ha estado exento de controversias. La primera llegó en su etapa escolar. En 2022 salió a la luz el documental 'Herlufsholm's secrets', que denunciaba casos de abuso, intimidación y bullying en el prestigioso internado danés donde estudiaba el príncipe. Las acusaciones se dirigían contra la institución y algunos profesores, pero no contra Christian en particular, quien abandonó el centro y continuó su educación en el Ordrup Gymnasium, más cercano a Copenhague y considerado seguro.

Desde que cumplió 18 años, el nieto de Margarita II ha sido fotografiado en varias ocasiones disfrutando de la vida nocturna. La prensa local aseguraba que estaba llevando una vida de excesos, fiesta y alcohol, poniendo en jaque a la familia real danesa -que intentaba levantar cabeza tras las fotografías publicadas de Federico y Genoveva Casanova- y comparando sus escándalos con los de su progenitor, apodado de joven como "el príncipe turbo".

Cambio de vida y formación militar

Pero todo cambió desde que su padre accedió al trono el año pasado y, sobre todo, desde que el joven empezó su formación militar a principios de este 2025.

Christian comenzó su servicio militar el pasado 3 de febrero en el Regimiento Guard Hussar, ubicado en los cuarteles de Antvorskov, Slagelse.

Durante ese servicio básico -una fase que comprende varios meses de entrenamiento físico, disciplina y adaptación- completó la llamada 'REX-tour', un exigente ejercicio de cuatro días que sirve de colofón para los reclutas del Guard Hussar Regiment y la Guardia Real Danesa.

Al finalizarlo, a finales de mayo, fue admitido oficialmente al Curso de Tenientes del Ejército Danés, que comenzó en agosto. Este curso tendrá una duración de un año, tras el cual se espera que Christian comience un periodo de servicio práctico como líder de pelotón. "Es una formación dura", informaba el comandante Kristian Bo Larsen.

Durante todo este tiempo ha renunciado al salario que normalmente perciben los soldados, demostrando su compromiso con la tradición y el deber más allá de los privilegios de su rango como futuro rey de Dinamarca.

Por el momento, solo se han publicado algunas visitas de su familia al cuartel, ha protagonizado escasas apariciones uniformado y apenas hay noticias oficiales sobre su instrucción ni de cómo están siendo estos meses. De hecho, desde la propia página web de la Casa Real no se ha informado sobre las celebraciones por el 20 cumpleaños del príncipe.

Christian ha seguido el entrenamiento con discreción. No ha desempeñado grandes escándalos pero tampoco grandes exposiciones. Una estrategia que parece típica de las monarquías nórdicas.

Christian vs Leonor

Comparar la trayectoria de Christian con la princesa Leonor es inevitable en este momento. Ambos son herederos reales, se encuentran en plena formación militar y apenas se sacan 16 días de diferencia de edad. La hija de los reyes Felipe y Letizia soplará 20 velas el próximo 31 de octubre.

Los dos futuros soberanos de sus países han empezado su preparación militar al filo de la juventud: al terminar los estudios secundarios o poco después, dejando un hueco para experiencias personales -como el viaje de Christian a África- antes de someterse a las exigencias castrenses.

De este modo, ambos serán monarcas que representarán a sus países no sólo como símbolos, sino con un respaldo que les dé legitimidad ante las Fuerzas Armadas y la ciudadanía y las bases necesarias para representar a los altos mandos.

Dentro del terrero militar, el primogénito de Federico X está siguiendo el modelo danés: servicio obligatorio, maniobras, curso de oficiales y después servicio práctico como oficial de pelotón.

Leonor, por su parte, tiene un itinerario de tres años pasando por las tres ramas: Tierra, Armada y Aire, con etapas en Zaragoza -Ejército de Tierra-, Naval -Marín y Elcano- y finalmente en el Aire, en Murcia.

En cuanto a visibilidad, la princesa de Asturias ha estado más presente, desde noticias sobre sus prácticas hasta embarque en buques, simulares, primeros vuelos y numerosos detalles sobre su instrucción. En cambio, Christian ha mantenido un perfil más reservado.

Su vida sentimental

Uno de los detalles de su vida personal que ha llamado especialmente la atención ha sido en lo que respecta a su faceta sentimental.

El pasado mes de agosto, durante el festival Smukfest, la prensa danesa publicó fotos del príncipe junto a una compañera de colegio, destacando que su relación es algo más que amistad.

La protagonista es Emma Nygaard Fritzen, tiene 21 años y concluyó sus estudios en la universidad de Sidney, Australia, el año pasado. Cabe destacar que fue una de las invitadas a la celebración del 18º cumpleaños de la hermana de Christian, la princesa Isabella.

El año pasado se le relacionó con la princesa Maria Chiara de Bourbón-Dos Sicilias, pero ella misma negó que existiera una relación sentimental.

Su futuro

Si todo va conforme lo previsto, durante 2026 ya estará concluyendo la fase teórica y comenzando su servicio práctico como líder de pelotón. Será entonces cuando empezará a asumir un papel institucional más destacado, participará en inspecciones militares, aniversarios, y actos representativos. Para su papel de príncipe heredero, será lo habitual.

Aunque no hay noticias confirmadas de que vaya a estudiar en la universidad, es probable que complete su formación con una carrera, como ha ocurrido con herederos de otras monarquías.