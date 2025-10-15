Lorena Romera 15 OCT 2025 - 19:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha compartido una foto desde las urgencias de un hospital y ha hecho saltar las alarmas sobre su embarazo

El problema de salud que ha sufrido Estela Grande tras el primer trimestre de embarazo

Estela Grande se encuentra en la semana 22 de gestación, embarazada de gemelos, y ha hecho saltar todas las alarmas con la última foto que ha compartido, en la sala de espera de urgencias. La influencer y modelo, exconcursante de 'GH VIP', ha explicado el motivo por el que ha terminado en el hospital después de dejar muy preocupados a sus seguidores con esta actualización en sus redes.

La creadora de contenido, de 31 años, ha compartido a través de su perfil de Instagram, donde le siguen más de 426.000 usuarios, una imagen donde contaba que cancelaba sus planes para el día de hoy porque se encontraba en la sala de espera de las urgencias de hospital. "Ha habido giro dramático de los acontecimientos", ha señalado la madrileña, que se convertirá en madre junto a Juan Iglesias, futbolista del Getafe.

Unas palabras que, acompañadas a las propia imagen, hacían saltar las alarmas de sus incondicionales, que rápidamente la bombardeaban a mensajes, preocupándose por su salud y por la de los bebés que espera. Aunque han sido tres horas de lo más angustiosas, en cuando ha podido, ha vuelto a actualizar su perfil, aclarando el motivo por el que ha terminado en el hospital.

Lo primero que ha hecho ha sido disculparse con un "chicas, siento haberos preocupado". Un mensaje que ha lanzado junto a una foto frente al ascensor, habiendo salido ya del hospital. "Los pollitos y yo estamos perfectamente, por suerte no ha sido nada grave", ha explicado la que fuera concursante de 'GH VIP', que he aclarado que el asunto no se trataba de ellos. "Todo en orden, más o menos. Ha sido por un familiar", ha señalado.

Pese a todo, la modelo ha querido dar las gracias a sus seguidores por el aluvión de mensajes positivos. "Gracias por preocuparos", ha escrito Estela Grande, que no ha querido entrar en más detalles de lo ocurrido, pero sí puntualizar que ella y sus bebés se encuentran perfectamente.