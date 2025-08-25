Logo de telecincotelecinco
El problema de salud que sufre Estela Grande tras el primer trimestre de embarazo: "Se admiten recomendaciones"

Estela Grande
Estela Grande, modelo y exconcursante de 'GH VIP'INSTAGRAM
Estela Grande se ha sincerado sobre el problema de salud que sufre tras superar el primer trimestre de embarazo. La modelo, exconcursante de ‘GH VIP’, ha contado que los tres primeros meses de gestación fueron maravillosos, que prácticamente no tenía síntomas, pero que la cosa ha cambiado. Es más, en estos últimos días, la novia de Juan Iglesias ha tenido que tomarse un tiempo para sí misma y rebajar su actividad en redes sociales por estos dolores que le han estado impidiendo hacer vida con normalidad.

Poco a poco, la creadora de contenido le está contando detalles a sus seguidores de su embarazo. Después de hacer pública la noticia de que están esperando mellizos, la madrileña de 31 años se está sincerando con ellos sobre cómo lo está llevando: desde el shock inicial al enterarse del embarazo doble y cómo el miedo se apoderó de ella en ese momento, pasando por las reacciones de familiares hasta el problema de salud que le está impidiendo disfrutar de este periodo tan dulce.

Si bien Estela Grande no está teniendo nauseas ni vómitos ni los típicos síntomas de una embarazada, cosa que celebra, sí está sufriendo otros dolores que le están haciendo muy complicado el día a día. “Tengo muchas migrañas”, expresa la modelo, que ha pedido ayuda a sus seguidores para que le digan trucos que pueda aplicar para que los dolores pasen más rápido o no sean tan intensos.

Estela Grande, durante una de sus crisis de migraña
Estela Grande, durante una de sus crisis de migrañaINSTAGRAM

Ella está recurriendo a la hidratación y a los paños húmedos y fríos en la frente. Y, aunque le funcionan, está abierta a todo tipo de recomendaciones. “Tengo muchos dolores de cabeza… Me siento mejor bebiendo agua y poniéndome frío en la cabeza, pero se admiten consejos”, señala la que fuera mujer de Diego Matamoros, que incluso ha tenido que interrumpir rondas de ‘preguntas y respuestas’ con sus seguidores porque los dolores eran insoportables.

Además, para la influencer está siendo clave “la luz tenue” y, sobre todo, escuchar a su cuerpo y descansar cuando se lo pide. Eso sí, cuando sus migrañas le dan un respiro, Estela Grande vuelve a su cotidianidad y aprovecha cualquier ratito para disfrutar al máximo de su día.

El brunch que Estela Grande preparaba para Juan Iglesias
El brunch que Estela Grande preparaba para Juan IglesiasINSTAGRAM

La otra mañana, por ejemplo, la veíamos preparar un delicioso brunch para ella y para Juan Iglesias, aprovechando que se “encontraba mejor” porque se le habían pasado por un momento los desagradables dolores de cabeza que tanto están marcando esta etapa de su embarazo ahora que se encuentra en la semana 16 de gestación.

