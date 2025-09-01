Lorena Romera 01 SEP 2025 - 12:21h.

Estela Grande y Juan Iglesias están destrozados tras la muerte de Gant, del que se han despedido en una desgarradora carta

El problema de salud que sufre Estela Grande tras el primer trimestre de embarazo

Estela Grande, que está embarazada de gemelos, ha sufrido una terrible pérdida. Gant ha fallecido, dejando en ella y en Juan Iglesias, su pareja, "un vacío y un dolor indescriptible". La modelo y exconcursante de 'GH VIP' ha compartido este momento de profundo dolor a través de Instagram, donde ha escrito una desgarradora carta en forma de último adiós. "Se que nos cuidarás y acompañarás toda la vida", le dice al pequeño en este escrito que firma como 'tu mamá'.

La influencer está destrozada tras ver partir a Gant, que no ha llegado a ver el nacimiento de sus bebés. Y esa es la pena que les quedará siempre. "Lo que más pena y tristeza nos da es que no hayas llegado a conocer a los bebés. Quería verte cuidando de ellos y enseñándoles todo lo que sabías", ha escrito el futbolista en sus redes, que también se ha despedido públicamente de Gant, su mascota, junto al que había estado los últimos once años de su vida.

"Te vas en el momento más feliz de nuestra vida. Esperábamos que conocieses a los pollitos, porque sabíamos que ibas a cuidar de ellos", expresa la creadora de contenido, que ha compartido una publicación con varias imágenes en las que se les ve compartiendo todo tipo de momentos juntos.

Para Estela Grande y Juan Iglesias, Gant "era y será el mejor perro que podrían haber tenido". Además, deja a Bella, su otra mascota -también de raza pastor alemán- desolada. "Te busca y te huele, pero no te encuentra. Ya sabes lo que le gustaba a ella molestarte y estar contigo. Aunque tu preferías estar tranquilo, al final cedías y dejabas que se tumbase contigo", cuenta la futura mamá de gemelos.

"Sé que nos cuidarás y acompañarás toda la vida y siempre estarás con nosotros, porque no habrá un día que no te recordemos", expresa la modelo, que está acompañando a su pareja en el profundo dolor que siente al haberse despedido de su compañero de vida.

"11 años juntos y todo tipo de etapas, pero ahí estabas cada día esperándome para hacerme olvidar todo. Estoy triste pero a la vez contento, porque sé que has sido un perro muy feliz. Nos va a costar mucho seguir sin ti, por todo lo que eras para nosotros", reconoce el jugador del Getafe.

"Estamos muy orgullosos de ti, de cómo has luchado y aguantado para estar con nosotros el máximo tiempo posible. Un día te prometí que nunca dejaría que sufrieras, y ayer ya necesitabas descansar. Necesitabas cerrar los ojos y dormir", cuenta Juan Iglesias, que se ha sincerado sobre cómo han sido esos momentos finales para Gant. Un momento muy duro para él y para Estela Grande, que le recuerda que, a pesar de su marcha, "siempre serán seis".