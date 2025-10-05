Estela Grande desvela el sexo de los mellizos que espera junto a Juan Iglesias

Equipo Outdoor 05 OCT 2025 - 11:50h.

Estela Grande y Juan Iglesias hacen público el sexo de los mellizos que van a tener

El problema de salud que sufre Estela Grande tras el primer trimestre de embarazo: "Se admiten recomendaciones"

Hace unas semanas, Estela Grande desveló que estaba embaraza y además confesó que esperaba mellizos junto a Juan Iglesias, su novio. Durante estas semanas, la pareja no ha desvela el sexo de los bebés que están esperando, pues en un primer momento quisieron conocerlo en la más estricta intimidad. Pero la influencer y el futbolista han dado un paso adelante en este sentido y han compartido con sus miles de seguidores el sexo de sus futuros hijos. ¿Será niño, niña o quizás la parejita?

Ha sido a través de un emotivo vídeo publicado en el perfil de Instagram de la creadora de contenido en el que la cámara acompaña a los futuros papás a una ecografía. "Estamos felices por los dos goles que hemos metido", se escucha decir a Juan Iglesias al inicio del vídeo mientras conducen hacia la clínica, haciendo referencia, con esta broma, a su profesión. Después, acompañamos a la pareja al interior del centro en el que ella se somete a una ecografía y salimos de dudas.

Estela Grande desvela el sexo de los bebés que está esperando

El sexo de los bebés se ha desvelado por partes. En un primer momento, escuchamos a la doctora señalar los dos testículos de uno de ellos, lo que confirma que, al menos, uno de ellos será niño: "Ahí está el futbolista", son las palabras de Juan Iglesias al respecto. Después, la exparticipante de 'GH VIP' se emociona al ver la forma del bebé, pues ya se le pueden distinguir algunas partes del cuerpo como la oreja.

Tras escuchar que los latidos del corazón están correctamente, descubrimos el sexo del otro bebé: "Aquí tenemos a la niña", dice la doctora, lo que confirma que Estela Grande y Juan Iglesias tendrán un niño y una niña, ¡la parejita!: "Qué guapa es", logra decir el futbolista, visiblemente emocionado. Además, a través del vídeo podemos ver que uno de los bebés se agarra al otro, regalando un tierno momento a los futuros papás que seguramente nunca olvidarán.

Estela Grande se sincera sobre su futura maternidad

A lo largo de estos últimos meses, Estela Grande se ha sincerado con sus seguidores sobre lo que está sintiendo acerca de su futura maternidad. Llegó a confesar que tenía pensamientos intrusivos en los que le sobrevenía el miedo y la preocupación por su cuerpo y por la independencia que tenían como pareja. Además, habló abiertamente sobre el problema de salud que le impedía quedarse embarazada y sobre cómo está llevando los primeros meses de embarazo.