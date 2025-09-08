Ana Carrillo 08 SEP 2025 - 21:00h.

Estela Grande está embarazada de mellizos y va a convertirse en madre junto a su novio, el futbolista Juan Iglesias. Este fin de semana han decidido hacer una escapada a Marbella aprovechando que el jugador del Getafe tenía unos días libres y, a su vuelta, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' le ha ofrecido hacer una ronda de preguntas a sus seguidores de Instagram, que le han preguntado si fuma durante el embarazo y si sus bebés han sido buscados.

La influencer ha contestado a las preguntas de sus seguidores revelado que sí que buscó ser madre y que no se arrepiente de haber dado el paso antes de casarse con Juanito Iglesias: "Ya me conocéis un poco y yo de tradicional, poco. Seguramente es lo esperado, ese ciclo al que nos tienen acostumbrados. Pero a estas alturas de la vida aquí estamos para romperlo".

También ha aclarado que dejó de fumar en abril y que no lo echa de menos: "Yo fumaba poco pero fumaba, sobre todo los fines de semana, entre diario apenas nada. En abril fue mi último piti. Y desde entonces 0"; y de que no come nada crudo, ni siquiera aunque hayan sido ultracongelados previamente, que el huevo solo toma "muy hecho", así como la carne roja: "Es mi decisión; cada una es libre de decidir lo que considere lo mejor para ella y su bebé. Tengo mucho cuidado con lo que como y en los restaurantes siempre me cuidan y me ayudan mucho".

Por otra parte, la exmujer de Diego Matamoros ha revelado que siguen sin saber el sexo de uno de sus bebés porque "no se deja ver", pero que ella no conoce el sexo del que ya se ha "dejado ver", pues prefiere descubrirlo a la vez: "La semana que viene tengo eco, esperamos saberlo. Me apetece saberlo sobre todo para terminar de creérmelo y por avanzar en la decoración. No es que vaya a determinar el color de las cosas el sexo que tengan mis hijos (ni hoy ni nunca), pero sí que ayuda a hacerte un poquito a la idea".