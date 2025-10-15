Leticia Requejo habla con los protagonistas y confirma en ‘El tiempo justo’ que ambos están ilusionados

La foto del primer encuentro de Irene Rosales y Guillermo, su nuevo novio: así se conocieron, hace cinco años

Las revistas Lecturas y Semana coincidían en sus portadas y destapaban en exclusiva las imágenes de Irene Rosales disfrutando de una jornada romántica junto a Guillermo, el hombre que le ha devuelto la ilusión tras su separación de Kiko Rivera.

En ‘El tiempo justo’, un testigo presencial relató con todo detalle cómo fue esa cita que ha dado tanto de qué hablar: “Estuvieron comiendo en Bajo de Guía, luego pasearon por el Paseo Marítimo y terminaron en la heladería Ivens, en la Plaza del Cabildo”, contó.

“Pidieron almejas, vino y algo de pescado. Se les veía muy cariñosos, él le cogía la mano y tonteaban todo el rato”, añadió.

Según esta fuente, la pareja habría alargado la cita hasta la noche, aunque algunos colaboradores del programa matizaron que Irene regresó a Sevilla para recoger a sus hijas, desmintiendo así que se quedaran a dormir en Sanlúcar.

Las fotos, ¿consentidas?

Durante el debate en plató, varios colaboradores insinuaron que las imágenes publicadas no fueron robadas: “El fotógrafo es amigo del entorno de Irene y Kiko desde hace años. Les pidió dar un paseo para poder hacer las fotos, y ellos aceptaron”, explicaron.

Lejos de un robo, el reportaje habría sido una forma natural de oficializar la relación de la excolaboradora televisiva con su nueva ilusión.

Leticia Requejo habla con los protagonistas

La periodista Leticia Requejo aportó información de primera mano tras hablar con los protagonistas de esta historia de amor.

“He podido hablar tanto con Irene como con Guillermo. Me he encontrado a un chico educadísimo, muy amable, que no quiere entrar en polémicas. Lo único que me aclara es que ambos están solteros y que su relación ha comenzado con toda normalidad”, explicó Leticia.

Sobre Irene, la periodista añadió: “Ella me dice que está bien, tranquila y feliz. Solo pide respeto, sobre todo por la familia de Guillermo, que son personas anónimas y no están acostumbradas a la exposición mediática.”

El silencio de Guillermo ante las cámaras

El programa también mostró por primera vez las imágenes de Guillermo, que respondió con brevedad y cortesía a los reporteros: “Nada, nada. Muchas gracias”, respondió él con educación, dejando claro que prefiere mantener su vida privada en un segundo plano.

Aunque intenta ser discreta, el entorno de Irene confirma que la exmujer de Kiko Rivera está ilusionada y viviendo un buen momento personal. Su entorno niega que la relación empezara antes de su ruptura con el DJ, y aseguran que Irene ha rehecho su vida con total naturalidad.