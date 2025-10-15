Lorena Romera 15 OCT 2025 - 12:30h.

El exconcursante de 'Supervivientes' rompe su silencio tras las fotos de su exmujer con su nuevo novio

Irene Rosales y Guillermo: la foto hace cinco años, cuando le instaló el césped en casa

Irene Rosales ha sido fotografiada con su nuevo novio, Guillermo, al que conoció hace cinco años cuando le instalaba el césped artificial en casa. Tras salir a la luz estas románticas fotos, en las que les vemos de la mano y besándose, Kiko Rivera ha hecho su primer movimiento público. Ha sido a través de Instagram, donde el exconcursante de 'Supervivientes' está siendo especialmente activo desde la ruptura sentimental.

Hace poco más de mes y medio, Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaban su separación tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común. Lo hacían con sendos comunicados emitidos a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde aseguraban que se trataba de una separación en buenos términos y que su principal objetivo era seguir manteniendo una buena comunicación por el bien de sus pequeñas.

Es más, poco después de que se hiciera pública la noticia, el hijo de Isabel Pantoja y la influencer se dejaban ver juntos llevando a su primogénita al colegio, acompañándola en esa vuelta al cole a principios de septiembre. Después, se supo que el dj le estaba componiendo una canción a su exmujer y todo apuntaba a que ella estaría rehaciendo su vida sentimental.

Ahora ya es un hecho: Irene Rosales vuelve a estar ilusionada. Las fotos paseando de la mano y besándose con Guillermo son hoy portada de dos revistas de la prensa del corazón, que la sitúan como protagonista absoluta de la jornada. Unas imágenes que han provocado que todas las miradas hayan ido también a parar en Kiko Rivera, que ya ha hecho su primer movimiento en redes sociales.

Y es que, después de mantener un silencio atronador en las primeras horas de la mañana, tras la publicación de las primeras fotos de su exmujer con su nuevo novio, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha roto su silencio con un storie con el que deja claro que no pretende perder el foco de las últimas semanas y que va a seguir centrado en sí mismo.

Junto a la canción que pone banda sonora a la película Las guerreras K-Pop (cuya letra es más que significativa para el momento que atraviesa actualmente: "Vamos hacia arriba, es nuestro momento. Sabes que juntos brillamos"), el cantante ha anunciado su próximo bolo en Sevilla y ha facilitado a sus seguidores el enlace para que puedan comprar las entradas.