Lorena Romera Silvia Herreros 15 OCT 2025 - 14:27h.

La exmujer de Kiko Rivera rompe su silencio y pide respeto por los menores y anónimos involucrados en esta historia

Sale a la luz la foto de hace cinco años, cuando Guillermo fue a instalarle el césped artificial a Irene Rosales

Compartir







Irene Rosales ha emitido un comunicado tras salir a la luz las fotos con su nuevo novio. La exmujer de Kiko Rivera, natural de Ginés, Sevilla, de 34 años, ha roto su silencio tras convertirse en portada de varias revistas del corazón con estas imágenes en las que sale besándose con Guillermo, un empresario de 41 años al que conoció hace cinco años cuando le instaló el césped artificial en casa. La exconcursante de 'GH DÚO' ha pedido "respeto" porque hay "menores involucrados".

PUEDE INTERESARTE Raquel Bollo se pronuncia sobre el nuevo amor de Irene Rosales

"Debido a todo lo que está ocurriendo en los últimos días (y entendiendo perfectamente el interés y el impacto de las noticias), solo quiero pedir algo desde el corazón: por favor respetemos la intimidad de las personas anónimas", ha comenzado señalando la creadora de contenido a través de su perfil de Instagram, desde donde ha hecho este llamamiento.

Después de unas primeras horas en las que parecía que continuaba haciendo su vida, compartiendo fotos en el gimnasio y ajena a las fotos que la convertían en protagonista absoluta de la jornada, la influencer ha estallado: "Hay menores de edad involucrados, y no quiero ver ni una sola imagen, ni siquiera con la cara tapada, difundida públicamente. Son personas ajenas a todo esto y merecen tranquilidad y respeto".

"Son personas ajenas a todo esto y merecen tranquilidad y respeto"

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Yo entiendo que soy una persona conocida y que todo lo que me rodea puede ser noticia, pero la noticia soy yo. Ni una familia ni unas personas que no pertenecen a este mundo", ha subrayado la que fuera nuera de Isabel Pantoja, haciendo referencia a Guillermo, su actual pareja, en quien se ha puesto el foco en estas últimas horas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Entiendo que soy una persona conocida, pero la noticia no soy yo"

De ahí que Irene Rosales haya pedido "por favor" que se deje de "buscar, señalar y compartir contenido en el que aparezcan ellos y que se eliminen las publicaciones en las que haya un menor". Un comunicado que zanja con un mensaje de agradecimiento por la comprensión. "Gracias de verdad por entenderlo y por respetar algo tan básico como la intimidad", expresa Irene Rosales, que ha rehecho su vida sentimental con Guillermo mes y medio después de hacerse oficial la ruptura con Kiko Rivera.