Kardashian ha reconocido que sentía miedo a ser excluida en el mundo de la moda por su divorcio con West

La reflexión de Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West: "Es una locura depender tanto de las opiniones de los demás”

Kim Kardashian ha confesado cuál ha sido “la gota que colmó el vaso” en su relación con el rapero Kanye West. “Había muchas cosas con las que no lidiaba”, ha revelado en ‘Call Her Daddy’. "No me gustaba la sensación de que alguien hablara mal de mis hijos, abuela, tías, todos esos sentimientos", ha asegurado.

"Si alguien se siente así, entonces no deberíamos estar juntos”, ha añadido la fundadora de Skims. Kim Kardashian ha reconocido que su matrimonio con Kanye West era tóxica a veces.

Kim Kardashian no se sentía segura emocional y financieramente

La mujer de 44 años ha afirmado que “no se sentía segura emocional y financieramente”, lo que la hizo reconsiderar su relación. La fundadora de Skims ha relatado algunos de estos momentos. “Llegaba a casa y tenían cinco Lamborghinis. Al día siguiente, se iban cuando él estaba en un episodio”, ha recordado.

Ella ha subrayado esa inseguridad que sentía por su actitud tan impredecible: “Nunca sabes lo que vas a pasar cuando te despiertes, y esa es una sensación realmente inquietante. La falta de estabilidad fue algo importante”. Kardashian ha reconocido que sentía miedo a ser excluida en el mundo de la moda por su divorcio con West. Aunque ella misma ha destacado que algunos de sus proyectos más importantes “surgieron después de esa decisión”.

Quería que el divorcio sirviese para dar un buen ejemplo a sus hijos

"Era el universo que me recompensaba y me mostraba que me estaba moviendo en la dirección correcta. Y creo que es algo realmente importante y poderoso prestar atención a las señales y prestar atención a la vida y lo que sucede y cómo puedes ser guiado para tomar decisiones realmente buenas, pero no me arrepiento”, ha apuntado.

La estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ quería que el divorcio sirviese para dar un buen ejemplo a sus cuatro hijos: "Una vez que mi salud mental comienza a verse afectada y no puedo criar a mis hijos de la manera que necesito, y no puedo estar presente o enfocada, tiene que haber uno de nosotros que pueda hacerlo".

"Tuve que salvarme para ser una mejor madre", dice Kardashian

"Tuve que salvarme para ser una mejor madre y creo que cuando todos sean mayores, podrán verlo y entenderlo todo", ha indicado en el episodio del programa. Su divorcio llegó a salir también en su documental ‘¿En nombre de quién?’. En una escena se ve cómo rompe a llorar después de que el rapero, convertido en diseñador de moda, confesase que dejó de tomar su medicación para su trastorno bipolar.

El rapero de "Heartless" se casó con Kardashian en 2014 y, después de su divorcio en 2022, comenzó una relación con Bianca Censori. Ambos se casaron en 2023.