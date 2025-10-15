Equipo mtmad 15 OCT 2025 - 16:05h.

La influencer habla sin filtros sobre la gestión del reality de ZonaGemelos y el caché que han negociado con los concursantes

Alba Rodríguez aclara su relación con Lucía Sánchez tras su polémica en la Fashion Week

Nicole Delgado llega al programa de ‘En todas las salsas ’ para dar su sincera opinión sobre los cotilleos más intensos del momento. La canaria, muy seguida en sus redes, no se queda atrás en el mundo del ‘famoseo’ y se adentra en todos los salseos de los influencers. Nicole aprovecha su visita para comentarlo todo sobre el nuevo reality de ZonaGemelos, que está dando mucho de lo que hablar, y desvelar el caché de los participantes.

Entre las grandes polémicas del momento se encuentra sin duda el reality de la casa de ZonaGemelos que, a pesar haber superado en espectadores a otros programas durante su estreno, ha sido cancelado en menos de 24 horas. Nicole Delgado, que estaba preparada para asistir como invitada antes de la cancelación, habla sobre su participación en el programa y comparte, sin tapujos, cuál es el caché de los concursantes.

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ quieres sacar a la luz todo sobre el controvertido reality aprovechando la visita de la canaria, que llega con mucha información al respecto. Entre los participantes del programa se encuentra La Marrash, amiga de Nicole Delgado. Alba Carrizo, presente en el plató, no duda en preguntar sobre si Triana Marrash cobraba más que sus compañeros con motivo de su repercusión en redes. “Su caché era el más alto”, confirma la canaria. ¡Descubre cuánto han cobrado todos los participantes dándole play al vídeo!

Programa completo: El motivo de cancelación del reality de ZonaGemelos

El reality de ZonaGemelos ha dado mucho de lo que hablar por su casi inmediata cancelación. Nicole Delgado revela los motivos detrás de que se cancelara el programa a pesar del alto índice de audiencia. “Hubo violencia verbal y física”, asegura la influencer. John Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’, habla también de las cosas tan fuertes que se han visto dentro de la casa de los gemelos. “Se han tirado colchones, se han tirado vasos…”, añade. ¡Entérate de todo en el programa completo!

Nicole Delgado y Alba Rodríguez llegan como invitadas al nuevo programa de ‘En todas las salsas’ dispuesta a aclarar todo sobre los ‘salseos’ del momento. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra en exclusiva el resultado de su operación de pecho y habla claro sobre su relación con Lucía Sánchez tras su polémica en la Fashion Week. Además, el plató del videopodcast revela las declaraciones del entorno de Manu Moreno sobre su ruptura con Goicochea y el dineral que ha costado el anillo de compromiso de Anna Padilla.