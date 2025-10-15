La posible causa de las nuevas marcas en la cara de Violeta Mangriñán

Equipo mtmad 15 OCT 2025 - 17:54h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha dejado ver con unas marcas en su rostro que han generado muchas dudas sobre su origen

Violeta Mangriñán, tajante, aclara si se avergüenza de su pasado televisivo

Compartir







Violeta Mangriñán, influencer y empresaria, no se libra de estar en el punto de mira en el nuevo programa de ‘En todas las salsas ’. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, transparente como siempre, acostumbra a mostrar toda su vida en redes para que sus seguidores la conozcan a la perfección. Sin embargo, los colaboradores del videopodcast hablan hoy de la posible causa de las nuevas marcas en la cara de Violeta, algo sobre lo que la creadora de contenido no se ha pronunciado. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha dejado ver con unas marcas en la cara que han generado muchas dudas, tanto en sus seguidores como a los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’. Centrada en su trabajo y en las buenas noticias de su vida, como la adquisición de su nueva casa , la influencer parece estar ocultando lo que hay detrás del estado actual de su rostro. “Le han salido unas manchitas”, explican los colaboradores del videopodcast.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Todos los detalles de la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

“Ella siempre ha tenido problemas con el acné”, comenta Nicole Delgado, invitada al programa. Mostrando las fotos que sacan a relucir las marcas de Violeta, debaten sobre las posibles causas de sus ‘manchitas’. John Kha llega al plató de ‘En todas las salsas’ con información dada por un esteticista que aclararía las razones del estado actual del rostro de la influencer. “Me resulta raro, con lo que ella es, que no lo haya contado”, añade el colaborador. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!

Programa completo: Todo sobre cuándo llegará la boda de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán aclara cómo reaccionaría si sus hijas participasen en 'Supervivientes' y quisieran ser influencers

Tras seis años juntos y dos hijas en común, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio aún no han dado el gran paso de contraer matrimonio. “A lo mejor no lo pilla Fabio”, opinan sobre los numerosos comentarios que hace la influencer sobre la idea de casarse. John Kha, por su parte, recuerda unas declaraciones de la valenciana en las que hablaba de no querer pasar por el altar. ¡No te pierdas nada dándole play al vídeo!

El nuevo programa de ‘En todas las salsas’ viene con la especial compañía de Alba Rodríguez como invitada, además de Nicole Delgado y todo sobre su participación en la casa de ZonaGemelos. Comentando todos los ‘salseos’ del momento, salen a la luz todos los detalles sobre la relación amorosa de María Aguilar con Kylian Mbappé y comentan en el plató las declaraciones del entorno de Manu Moreno sobre su ruptura con Jessica Goicochea. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!