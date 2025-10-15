Silvia Herreros 15 OCT 2025 - 23:59h.

La empresa de Susana Bicho y su marido se consolida como referente del marketing de influencers

Susana Molina se dio a conocer por su participación en 'Gran Hermano 14', concurso en el que se alzó como ganadora. Años más tarde, la murciana participaría en 'La isla de las tentaciones' junto a Gonzalo Montoya, al que conoció durante su participación en 'GH'. Entre reality y reality, fue abriéndose su propio hueco en el mundo de las redes sociales, universo en el que ha logrado posicionarse como una de las grandes influencers del país. Durante ese periodo, también estudió Administración y Dirección de Empresas, carrera que gracias a la cual ha conseguido montar un negocio millonario junto a Guillermo Valle, su marido.

Su empresa nacía tras detectar las dificultades de comunicación que tanto ella como sus compañeros de redes tenían para trabajar y colaborar con las marcas. Gracias a sus conocimientos de empresa y redes sociales, así como a los contactos de su entonces novio, se animaron a fundar Vive App (ahora Womo) con el objetivo de unir estos dos mundos.

A base de prueba y error nació esta empresa con la que han obtenido importantes reconocimientos, que demuestra tener auténtica rentabilidad desde el minuto uno y con la que han tenido un crecimiento orgánico que les permitiría estar facturando más de un millón de euros.

La pareja, que conseguía internacionalizarse y llegar con su modelo de negocio a otros países, ha conseguido crear una sólida estructura que les permite a las empresas conectar con los mejores perfiles de influencers, consiguiendo que los intercambios de publicidad y el alcance a clientes potenciales a tan solo unos clics. Viajes, experiencias gastronómicas, eventos... Su app profesionaliza estos encuentros y hace que las colaboraciones sean "menos engorrosas" de lo que eran antes.

Desde su empresa apuestan por el lujo y la excelencia. De hecho su máxima es "ofrecer experiencias de valor a cambio de contenido real, asegurando un intercambio justo, donde los creadores reciben propuestas alineadas con su perfil y las marcas obtienen visibilidad auténtica". Solo trabajan con marcas que encajan con su particular visión; con ellas, ofrecen a los usuarios experiencias que realmente representan su producto. Para ello, tanto las empresas con las que trabajan como los perfiles de su app son seleccionados cuidadosamente.

Gracias a Womo, Susana Molina y Guillermo Valle han conseguido superar el millón de euros de facturación. Unas cifras de las que el marido de la influencer ha querido presumir a través de sus redes sociales, en donde ha compartido varios artículos periodísticos en los que se aplaude el hito de la pareja, que demuestra con su modelo de negocio que el marketing de influencia puede ser rentable y sostenible.

"El marketing de influencia se había convertido en clave, pero el sistema de colaboraciones por intercambio estaba mal gestionado. Negocios como hoteles o restaurantes querían colaborar con creadores, pero el proceso era caótico y poco profesional. Womo nace para conectar marcas, experiencias y creadores de forma estructurada, beneficiosa y medible para ambas partes", contaban recientemente a 'Voz Populi'.

Desde el portal 'Infoperiodistas' apuntan que la compañía fundada por Susana Bicho (el alterego de la influencer en redes sociales) y Guillermo Valle prevé cerrar el año con un crecimiento acumulado del 420%. Eso supondrá multiplicar por cinco los ingresos de su primer año. Además, espera mantener un margen de rentabilidad del 20%, lo que refuerza su posición en el mercado.

El propio Guille Valle, Ceo y cofundador de la empresa junto a Susana Molina, ha querido celebrar estos datos a través de sus redes, en donde "eternamente agradecidos por todo el apoyo y el equipo" de Womo, ha dejado claro que "sin vosotros nada de esto sería posible". "GET READY para lo que se viene", agrega el empresario, que pretende continuar creciendo con su app.