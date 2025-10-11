Anabel Pantoja confiesa que le gustaría vivir fuera de España: su destino soñado

Ana Carrillo 11 OCT 2025 - 09:00h.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' ha revelado que ha soñado con la posibilidad de abandonar España

Anabel Pantoja, sobre si ha cambiado la relación con David tras la llegada de su hija: "Un bebé te puede separar y unir"

Compartir







Anabel Pantoja se ha instalado en Madrid porque está concursando en 'Bailando con las estrellas', donde comparte pista de baile con Álvaro Cuenca. Para ello ha tenido que abandonar la casa que se compró en Arguineguín, en Gran Canaria, hace un par de años. Aunque mostró que se había ido de su hogar entre lágrimas, ahora la exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado en el podcast 'Ac2ality' que no se plantea continuar en un futuro viviendo en Canarias.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja habla como nunca de su relación con David Rodríguez: de su capacidad de perdón a sus planes de futuro

La influencer ha confesado que su deseo no es quedarse allí mucho más tiempo, sino que lo toma como "una etapa" y se imagina instándose en otro lugar, que todavía no ha definido aunque cree que puede ser Sevilla porque ha descartado casi por completo quedarse en Madrid. "Yo en Canarias soy muy feliz por la calidad de vida, la gente y el clima... Y porque allí la prensa no llega", ha aclarado acerca de por qué considera que ahora es su lugar ideal.

Pero como no cree que sea el sitio en el que quiera estar para siempre, ha valorado mudarse a Sevilla porque es su ciudad, donde viven su madre y su padrastro, y a su novio y padre de su hija, David Rodríguez, que es cordobés también le gusta la capital andaluza. Aunque lo cierto es que su deseo sería abandonar el país: "Me encantaría irme fuera de España, si pudiera".

"Fíjate que te veo en Miami", le replicaba en ese momento de la entrevista uno de los entrevistadores, Abel Planelles, ante lo que la sobrina de Isabel Pantoja confesaba que ha estado ya en esa ciudad estadounidense y que le encantaría instalarse allí, pero que sabe que no lo podrá hacer porque allí es todo mucho más caro: "He estado muchas veces, pero lo que pasa es súper caro... ¡Una cerveza vale doce euros!".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Pero si me llevaran allí de presentadora o de algo, pues vale", ha añadido la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja, que tiene el mismo sueño que María Pombo: la creadora de contenido y empresaria madrileña ha confesado en muchas ocasiones que su deseo es instalarse unos años con toda su familia en esta zona de Estados Unidos.