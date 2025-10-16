Natalia Sette 16 OCT 2025 - 16:00h.

Alba Rodríguez, amiga de Andrea Arpal desvela por qué la influencer tuvo que ser intervenida de urgencia

Andrea Arpal y Joel Benedicto toman una drástica decisión tras retomar su relación

Andrea Arpal vuelve a convertirse en protagonista después de haber preocupado enormemente a sus seguidores. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones' ingresó recientemente en el hospital para someterse a una intervención de urgencia . La noticia saltó a las redes sociales cuando compartió una fotografía desde la camilla. Ahora, su amiga y compañera de edición Alba Rodríguez, cuenta el motivo por el que se ha sometido a esa pequeña intervención en el plató de ‘En todas las salsas’.

No solo su seguidores se preocuparon enseguida por cómo estaba su salud, también los colaboradores de ‘En todas las salsas’. “He visto que Andrea ingresó de urgencias”, comenta Alba Carrizo. Al estar Alba Rodríguez en plató, la periodista le pregunta si sabe algo de ella ya que son amigas. “Le pregunté”, comienza diciendo la influencer. “Se encontró mal en un momento”, explica la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. Es por ello que Andrea no dudó en ir de urgencia al hospital donde finalmente tuvieron que intervenirla.

Cuando anunció que estaba en el hospital, Andrea Arpal no dio muchos detalles sobre su ingreso. Simplemente dejó claro que la intervención no era de gran gravedad, pero sí necesaria para aliviar su malestar. Esto no tranquilizó a sus seguidores, que se han estado preguntando que le habrá pasado a la creadora de contenido. Hasta ahora, Andrea no ha vuelto a dar detalles y es Alba la que cuenta por qué debió ingresar su amiga y su estado de salud actual.

Después de que Alba Rodríguez contara el motivo del ingreso, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ se quedan más tranquilos. Aún así, preguntan por cómo está ella actualmente. Alba, que lo sabe perfectamente porque habló con ella hace unos días, lo desvela sin problema. “Ahora está bien”, asegura. “Le podemos dar el alta a Andrea”, interviene Jhon Kha causando risas en el plató.

Alba Rodríguez es la invitada de este programa de ‘En todas las salsas’ y no solo llega a plató para hablar sobre sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’ sino que actualiza su vida. La influencer cuenta cómo fue su operación de reducción de pecho y desvela por qué rompió su relación sentimental con Fran Zafra ¡No te pierdas ninguna de sus declaraciones dándole play al video!