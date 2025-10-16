Laila Jiménez nos cuenta sus rutinas y las dificultades para el relax: "Tengo que planificar mi descanso"

Laila Jiménez comparte en exclusiva con Outdoor cómo gestiona sus madrugones diarios y su descanso personal

La presentadora reflexiona sobre la presión de estar siempre activa: "Tengo que planificar el descanso y eso es un error", ¡dale play!

Durante el concierto de Estrella Morente en el Teatro Real, 'De Estrella a Estrellas', la periodista Laila Jiménez, copresentadora de 'Todo es mentira', compartió en exclusiva con Outdoor un testimonio inusual en televisión: cómo afronta el reto del descanso cuando su rutina diaria comienza de madrugada.

Lejos de limitarse a una lista de hábitos, la periodista reflexionó en voz alta sobre el ritmo de vida que llevamos y las dificultades que encuentra incluso ella para detenerse. "Creo que tengo un problema, y es que tengo que planificar la rutina de descanso. Eso es un error que cometemos y que debemos cambiar ya", nos contó con honestidad.

Una frase que resume el núcleo de su reflexión: hemos interiorizado que estar ocupados equivale a ser productivos, incluso cuando el cuerpo y la mente piden pausa. Según la periodista, esa necesidad de "hacer cosas todo el rato" es uno de los grandes fallos que ha detectado en su día a día, y asegura que está en proceso de corregirlo.

La rutina de mañana de Laila Jiménez

Más allá del descanso, Laila también compartió cómo es su rutina matinal, una de las más exigentes de la televisión. Para ella, el momento del desayuno no es negociable: necesita al menos una hora antes de comenzar a trabajar, en calma, sin correr, con luz natural y con dos cafés. El primero, acompañado de algo dulce. El segundo, en sus palabras, "el café de la contemplación", un ritual personal para conectar con el día antes de sumergirse en la actualidad.

Ese momento previo a la emisión se convierte en un espacio de intimidad necesario, especialmente cuando la jornada comienza mucho antes del amanecer y requiere máxima concentración en plató. "Salir corriendo no va conmigo", sentencia. Una idea que conecta directamente con su esfuerzo por no dejar que la prisa invada todos los rincones de su vida.

Una trayectoria forjada en la calle

Con más de quince años de experiencia en Mediaset, Laila Jiménez comenzó su carrera como reportera en la delegación de Cataluña. Durante años ejerció como "recorrecalles", cubriendo desde sucesos hasta actos institucionales, hasta convertirse en una presencia habitual en el informativo nacional. Hasta el mes de julio presentaba 'El Matinal' junto a Bricio Segovia, donde informaba a diario a miles de espectadores. Después, se incorporó al elenco de presentadores de 'Todo es Mentira', uniéndose al equipo liderado por Risto Mejide. En esta nueva etapa, su experiencia informativa aporta una mirada periodística rigurosa a los debates y temas de actualidad que aborda a diario el programa.

Además de su trabajo en televisión, es docente en la Universidad Nebrija y en la escuela Radiofonics, y presenta eventos de forma regular. Mantiene una vida profesional muy activa, que compagina con entrenamiento físico, el cuidado de su piel y un vínculo constante con los viajes, el mar y el verano, época que considera clave para reconectar con ella misma.

Una reflexión que interpela

La conversación con Laila Jiménez se enmarca en un momento donde el bienestar, la salud mental y la gestión del tiempo personal están en el centro del debate público. Su testimonio aporta valor desde un lugar inesperado: el de quienes, incluso desde el éxito y la vocación, reconocen que parar también forma parte del camino. Dale al play y descubre cómo es la rutina más íntima de Laila Jiménez: qué ha aprendido sobre el descanso, cómo empieza sus días y por qué ha decidido cambiar ciertos hábitos.