Nacho Abad y su consejo a los jóvenes que quieren trabajar como periodistas: "Que se dediquen a otra cosa"

Nacho Abad, Bea Archidona, Javier Hoyos, César Muñoz, Marta Flich, Ana Terradillos y Roberto Leal compartieron sus recomendaciones para aspirantes a periodistas televisivos

Además, Nacho Abad habla de las críticas que recibe: "De la crítica se aprende, pero los insultos, los borro y los bloqueo"

En la alfombra roja del aniversario de Vertele, varios rostros conocidos de Telecinco se detuvieron para compartir sus consejos con quienes aspiran a trabajar en televisión. Entre bromas y reflexiones sinceras, los periodistas Nacho Abad, Bea Archidona, Marta Flich, Javier Hoyos, César Muñoz, Ana Terradillos y Roberto Leal repasaron los desafíos y las satisfacciones de una profesión que, según coincidieron todos, no es nada fácil y brindaron su consejo a los jóvenes que se inician.

Nacho Abad arrancó su intervención con un comentario que provocó risas entre los presentes: "Que se dediquen a otra cosa". El periodista, conocido por su franqueza, aseguró que no es la profesión que recomienda a sus hijos. Ha pasado momentos muy duros en su carrera, aunque también reconoció haber vivido momentos muy gratificantes. Su comentario, envuelto en humor, dejó entrever la realidad de una profesión exigente que requiere vocación genuina para sobrevivir a sus obstáculos. ¡Dale play al vídeo para escuchar todas las declaraciones del periodista!

Salir a la calle a buscar la noticia y el aprendizaje

Con una perspectiva más optimista, Bea Archidona animó a los jóvenes a disfrutar la profesión antes que nada. La periodista destacó la importancia de empezar desde abajo: "En la calle es donde más se aprende". Para ella, el trabajo de campo es fundamental para entender la base del periodismo, de donde viene todo. "Se es mejor presentador cuando has comido tierra", agregó, subrayando que la experiencia en la calle es la mejor escuela para cualquiera que aspire a ponerse frente a las cámaras.

El periodista e influencer Javier Hoyos fue directo al señalar la cualidad que considera imprescindible: "Constancia, que no se rinda nunca". El periodista es consciente de que la televisión es una profesión en la que uno recibe muchos golpes, pero insistió en que la clave está en no dejar de luchar. Su mensaje fue claro: el talento puede abrir puertas, pero solo la perseverancia mantiene esas puertas abiertas. ¡Dale play al vídeo para escuchar todos los consejos!

De la formación a la autenticidad en la profesión

Marta Flich, empoderada, envió un mensaje directo a las jóvenes que aspiran a una carrera televisiva: "Que se formen mucho, pero sobre todo que peguen su profesión a su personalidad". La periodista destacó la importancia de encontrar el equilibrio entre la preparación acad�émica y la autenticidad, una combinación que considera esencial para destacar en el medio.

César Muñoz, el presentador del momento, dejó claro su amor por la profesión. Aseguró que si viviera mil veces se dedicaría a lo mismo. Su entusiasmo por el medio es contagioso... ¡Dale play para escuchar los consejos de todos los periodistas!

