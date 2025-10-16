Equipo mtmad 16 OCT 2025 - 13:17h.

La influencer aclara la verdad de su vínculo con Triana Marrash

Nicole Delgado desvela el caché de los participantes la casa de ZonaGemelos

Compartir







Nicole Delgado conoce muy bien a Triana Marrash, una de las participantes de la casa de ZonaGemelos. La influencer llega al programa de ‘En todas las salsas ’ para sincerarse sobre su relación con La Marrash y sacar a la luz todos los secretos sobre el controvertido programa. Hablando con total sinceridad, Nicole explica cómo conoció a la creadora de contenido y no tiene ningún problema en hablar sobre sus recientes polémicas.

El reality de la casa de los gemelos está dando mucho de lo que hablar, a pesar de su cancelación en menos de 24 horas. “Encerraron en una casa a las personalidades más polémicas de las redes”, explica Nicole, añadiendo que entre ellas se encuentra Triana Marrash. Después de hablar sobre su propia participación en el programa de ZonaGemelos , la influencer canaria se adentra a explicar cómo es realmente la relación que mantiene con La Marrash.

PUEDE INTERESARTE Alba Rodríguez muestra el resultado de su operación de pecho

“Nos pegamos palizas dialécticas”, desvela sorprendiendo a los presentes en el plató. A pesar de haberse referido a Triana como su amiga en distintas ocasiones, no hay duda de que las influencers tienen una relación más complicada de lo que parece. “La ‘Marranás’, que la llamo yo”, añade sobre el apodo con el que se dirige a ella. Nicole Delgado aclara su sincera opinión sobre La Marrash y resuelve las dudas de los colaboradores de ‘En todas las salsas’ sobre su relación con ella. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Programa completo: Nicole Delgado cuenta cómo conoció a Triana Marrash

PUEDE INTERESARTE Alba Rodríguez aclara su relación con Lucía Sánchez

Ante una relación tan controvertida entre la invitada del videopodcast y la participante de la casa de ZonaGemelos, los colaboradores han querido indagar en los inicios de su relación. Nicole no duda en desvelar que conoció a La Marrash a través de la redes sociales, como ocurre con muchos influencers en la actualidad. “Nos conocimos en un directo con Amor Romeira”, confiesa ante los presentes en el plató.

El nuevo programa de ‘En todas las salsas’ llega cargado de controvertidos ‘salseos’ y las últimas novedades del mundo de la televisión. Con la visita de Nicole Delgado y Alba Rodríguez, comentan en el plató todo sobre el nuevo romance entre María Aguilar y Kylian Mbappé, además del dineral que ha costado el anillo de compromiso de Anna Padilla. También, aprovechando la presencia de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, se revela en exclusiva el resultado de su operación de pecho. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!