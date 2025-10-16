Ana Carrillo 16 OCT 2025 - 07:30h.

Olga Moreno y Agustín Etienne retoman su relación tras ser acusado de infiel: "Tuvo un affaire con Adara Molinero"

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha hablado de su amistad con la hija de Elena Rodríguez tras salir a la luz que habría estado con su novio

Este verano, se hizo público que Olga Moreno y Agustín Etienne habían roto su relación tras tres años juntos, pero en septiembre se difundieron unas fotografías en las que aparecían de lo más acaramelados tras haber coincidido en la reunión de despedida de Gloria Camila, que se marchaba a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars'. Fue la propia Olga la que confirmó en 'El tiempo justo' que habían retomado su noviazgo, pero en 'Fiesta', Miguel Frigenti soltó la bomba: ella habría tenido que perdonar una infidelidad de su pareja con Adara Molinero.

El colaborador compartió esa información que le había llegado después de que Ana Luque, ex amiga de Olga Moreno, contase que no era la primera vez que habían roto y después habían vuelto. Fue entonces cuando Frigenti aseguró que le habían dicho que Agustín Etienne tuvo un affaire con Adara Molinero en 2023, cuando él era pareja de la ganadora de 'Supervivientes 2021' y ella salía con Rodri Fuertes.

Miguel Frigenti le dio veracidad a su fuente porque en 2022 la hija de Elena Rodríguez le había escrito para pedirle el número del representante, que en ese momento llevaba a personas tan conocidas como la propia Olga o Rocío Flores. El periodista dio esta información a comienzos de septiembre, pero desde entonces la sevillana no se había pronunciado sobre el tema.

Ahora sigue sin hacerlo, pero sí que ha hablado sobre Adara en Instagram, donde ha compartido un story para pedirle a sus seguidores que la salven de la expulsión porque está nominada en 'Supervivientes All Stars' y ha asegurado que pide ese voto porque es "amiga" de la exconcursante de 'Gran Hermano': "Hay que darle un empujoncito a Adara porque le hace falta, así que por favor vamos a salvarla: primero, porque es mi amiga y la quiero muchísimo y, segundo, porque pese a querer abandonar al final se quedó y la verdad es que lo está haciendo muy bien".

Olga y Adara se llevaron muy bien en los Cayos Cochinos cuando coincidieron el año pasado en la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Compartieron muchas conversaciones en la playa y se enfrentaron juntas a la primera nominación, en la que finalmente fue expulsada la hija de Jesús Molinero, que le pidió a sus 'adaristas' que no la salvaran porque no se encontraba a gusto y no quería seguir concursando en el reality al que ahora, un año después, ha vuelto.