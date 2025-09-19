Ana Carrillo 19 SEP 2025 - 00:47h.

Olga Moreno considera que ha sido muy bonito que la tía de Rocío Flores haya podido ver un vídeo de su madre

Gloria Camila recibe una lacrimógena llamada de Ortega Cano para honrar el cumpleaños de Rocío Jurado: "Casi no puede hablar"

Gloria Camila ha recibido en la tercera gala de 'Supervivientes All Stars' una llamada muy especial: la de su padre, el torero José Ortega Cano; pero antes ha podido ver un vídeo de su madre, Rocío Jurado, que habría cumplido ahora 81 años. La tía de Rocío Flores se ha emocionado hasta las lágrimas porque el vídeo estaba compuesto por diversas declaraciones de su madre sobre ella y una frase la ha emocionado especialmente porque no la había escuchando nunca.

"Siempre me he sentido madre", es esa frase que ha emocionado más a Gloria Camila, pues ha recordado que alguna vez se ha puesto en duda el afecto de su madre por ella. La concursante recordaba perfectamente que el 18 de septiembre hubiera sido el cumpleaños de su madre, que falleció a los 61 años en el verano de 2006 debido a un cáncer.

Olga Moreno, que durante muchos años fue madrastra de Rocío y David Flores, los sobrinos de Gloria Camila, ha compartido en Instagram un story de este emocionante momento, en el que la concursante ha podido ver una recopilación de declaraciones muy significativas de 'la más grande', en las que hablaba de lo coqueta que era su hija pequeña, de lo feliz que era y de lo bien que se lo pasaban juntos en familia.

"¡Qué bonito momento!", ha escrito la ganadora de 'Supervivientes 2021' en este story. Antes de que empezase el concurso, ya dijo que Gloria Camila contaba con su apoyo y que esperaba verla en la final junto a Carlos Alba, del que Olga es amiga desde que coincidieran en su edición de 'Supervivientes'.

La llamada de Ortega Cano

Tras ver el vídeo de su madre, la amiga de Amor Romeira ha podido hablar en directo con su padre, que le contaba que en su familia están todos bien, mencionando que su sobrina, la hija de Michu y José Fernando, está feliz en su nuevo colegio en Madrid y que su hermano, José María, el hijo que el torero tiene con Ana María Aldón también está bien: "Son dos niños extraordinarios".

El diestro ha mencionado, además, a Marina, que es la mujer que trabaja en su casa desde hace años y a la que Gloria considera una tía. Le ha dicho que Marina le manda muchos besos y que planea hacerle "todas las comidas" que quiera cuando regrese a casa tras su paso por la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.