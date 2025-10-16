Logo de telecincotelecinco
Muerte hermana Sonia Monroy

El último adiós de la sobrina de Sonia Monroy a su madre tras su muerte por un cáncer terminal

sonia monroy sobrina
Sonia Monroy y su sobrina Alba, hija de su hermana fallecida y su defensora en Supervivientes All StarsFotomontaje Outdoor
La familia de Sonia Monroy está destrozada. La muerte de la hermana de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' a causa de un cáncer terminal ha dejado a todos devastados. Alba, sobrina de la actriz de Hollywood y una de las tres hijas de la difunta Mariángeles Monroig, ha querido despedirse de su madre rindiéndole un emotivo y desgarrador homenaje a modo de último adiós.

A través de sus historias temporales de Instagram, la joven ha compartido un vídeo conmovedor vídeo en el que se entrelazan una serie de imágenes en blanco y negro que narran, por sí solas, una historia de amor, lucha y despedida.

Sonia Monroy, entre lágrimas, confiesa que está pasando por el "peor momento" de su vida: "Mi hermana se muere"
Así hablaba Sonia Monroy de la enfermedad terminal de su hermana

A Alba Morales, que ha estado ejerciendo como defensora de su tía durante su participación en la edición actual de 'Supervivientes All Stars', no le hace falta hablar para expresar el profundo dolor que siente en estos momentos. De hecho, su story es una recopilación de imágenes y vídeos de diferentes momentos y etapas de sus vidas. Desde fotografías de su infancia hasta la dura y complicada batalla de Mariángeles, a quien se puede ver en el hospital luchando contra su enfermedad.

La sobrina de Sonia Monroy se despide de su madre
La sobrina de Sonia Monroy se despide de su madreInstagram

A pesar de su delicado estado de salud, la hermana de Sonia Monroy afrontó con entereza su tratamiento. Arropada por su hija, se puede ver a la enferma en el hospital con una sonrisa recibiendo las sesiones un tratamiento que, finalmente, no fue suficiente para frenar el avance del cáncer y salvar la vida de Mariángeles.

La hermana de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha fallecido a causa de un cáncer terminal
La hermana de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha fallecido a causa de un cáncer terminalInstagram

El montaje que la sobrina de la líder de las Sex Bomb ha publicado en sus redes va acompañado por una versión de Now we are free, tema principal de la película Gladiator, compuesto por Hans Zimmer e interpretado por Lisa Gerrard. La canción, cuya letra utiliza un lenguaje inventado, refleja el cierre de un ciclo y el inicio de un viaje liberador hacia la eternidad tras un largo camino de lucha para el protagonista.

La defensora de la cantante y actriz en SV All Stars está destrozada tras la muerte de su progenitora
La defensora de la cantante y actriz en SV All Stars está destrozada tras la muerte de su progenitoraInstagram

La sobrina de Sonia Monroy, recientemente hablaba de la enfermedad terminal de su hermana en el plató de ¡De Viernes!, termina cierra con una imagen conmovedora y más que significativa. En ella se pueden ver las manos entrelazadas de madre e hija. Sobre la misma, Alba ha escrito una frase que resume el dolor inconmensurable que sufre tras la muerte de su madre. "Me vas a doler toda la vida", escribe junto a los emoticonos de una estrella y una paloma, símbolos de luz y paz.

