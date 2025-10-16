Silvia Herreros 16 OCT 2025 - 14:19h.

La sobrina de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se despide de su madre, que ha muerto tras una larga lucha contra el cáncer

Sonia Monroy escribe una desgarradora carta a su hermana tras su muerte: "Prometo cuidar de tus hijas"

La familia de Sonia Monroy está destrozada. La muerte de la hermana de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' a causa de un cáncer terminal ha dejado a todos devastados. Alba, sobrina de la actriz de Hollywood y una de las tres hijas de la difunta Mariángeles Monroig, ha querido despedirse de su madre rindiéndole un emotivo y desgarrador homenaje a modo de último adiós.

A través de sus historias temporales de Instagram, la joven ha compartido un vídeo conmovedor vídeo en el que se entrelazan una serie de imágenes en blanco y negro que narran, por sí solas, una historia de amor, lucha y despedida.

A Alba Morales, que ha estado ejerciendo como defensora de su tía durante su participación en la edición actual de 'Supervivientes All Stars', no le hace falta hablar para expresar el profundo dolor que siente en estos momentos. De hecho, su story es una recopilación de imágenes y vídeos de diferentes momentos y etapas de sus vidas. Desde fotografías de su infancia hasta la dura y complicada batalla de Mariángeles, a quien se puede ver en el hospital luchando contra su enfermedad.

A pesar de su delicado estado de salud, la hermana de Sonia Monroy afrontó con entereza su tratamiento. Arropada por su hija, se puede ver a la enferma en el hospital con una sonrisa recibiendo las sesiones un tratamiento que, finalmente, no fue suficiente para frenar el avance del cáncer y salvar la vida de Mariángeles.

El montaje que la sobrina de la líder de las Sex Bomb ha publicado en sus redes va acompañado por una versión de Now we are free, tema principal de la película Gladiator, compuesto por Hans Zimmer e interpretado por Lisa Gerrard. La canción, cuya letra utiliza un lenguaje inventado, refleja el cierre de un ciclo y el inicio de un viaje liberador hacia la eternidad tras un largo camino de lucha para el protagonista.

La sobrina de Sonia Monroy, recientemente hablaba de la enfermedad terminal de su hermana en el plató de ¡De Viernes!, termina cierra con una imagen conmovedora y más que significativa. En ella se pueden ver las manos entrelazadas de madre e hija. Sobre la misma, Alba ha escrito una frase que resume el dolor inconmensurable que sufre tras la muerte de su madre. "Me vas a doler toda la vida", escribe junto a los emoticonos de una estrella y una paloma, símbolos de luz y paz.