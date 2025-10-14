Supervivientes 14 OCT 2025 - 22:54h.

El presentador abrió la gala de ‘Tierra de nadie’ con un emotivo mensaje para la actriz y exconcursante del reality

Sonia Monroy escribe una desgarradora carta a su hermana tras su muerte: "Prometo cuidar de tus hijas"

Duro golpe el que ha recibido Sonia Monroy. La actriz, cantante y exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su hermana, una noticia que ha conmocionado tanto a sus seguidores como a sus compañeros del mundo de la televisión.

Sonia, muy querida por el público por su carácter espontáneo y su energía inagotable en los platós, ha recibido en las últimas horas numerosos mensajes de cariño y apoyo, especialmente desde el entorno del programa del que continúa siendo una de las protagonistas.

Jorge Javier Vázquez inicia la gala para dedicarle unas palabras

Durante el inicio de la última gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’, Jorge Javier Vázquez quiso detener por unos instantes el arranque del programa para enviar un mensaje cargado de afecto a Sonia Monroy.

El presentador se dirigió a la cámara con tono serio y visiblemente conmovido: “Antes de empezar, queremos mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte a Sonia Monroy, de parte de toda la familia de ‘Supervivientes’. Un beso muy fuerte.”

El gesto fue recibido con un cálido aplauso del público y de los colaboradores presente en el plató, que acompañaron las palabras del presentador.