Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 11:00h.

La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha celebrado su 'pedido' con el cantaor Diego Amador Jr

Celia Cabo, que saltó a la fama gracias a su participación en 'Los Gipsy Kings' y ahora suma 135.000 seguidores en Instagram, ha celebrado su 'pedido' con Diego Amador Jr, hijo del cantaor sevillano Diego Amador. La hermana de Juncal, Libana y Adriana Cabo ha compartido su felicidad con sus followers, a los que les ha mostrado varias fotos para presentarles al que ya es su novio oficial.

En la comunidad gitana, los noviazgos se formalizan con un 'llegamiento' y un 'pedido': en el primer rito la familia del novio acude a la familia de la novia para presentarse ante el padre de la chica y anunciarle la intención del chico de hacerse su pareja y en el segundo se celebra oficialmente que se han hecho novios con una gran fiesta que marca el inicio de su noviazgo.

Antes de esos dos ritos, los novios no pueden presentarse como tal en sociedad, pero a partir el 'pedido' ya pueden ir de la mano por la calle y no tienen que ocultar su amor, aunque la tradición si quieren llegar a casarse es no mantener relaciones sexuales, pues las bodas gitanas solo se celebran si la novia certifica su virginidad en 'la prueba del pañuelo'.

Las hermanas Cabo les anunciaron a sus seguidores que el día 14 de octubre fue "una fecha muy especial" para ellas porque la mayor se 'pidió' con el cantante, al que ahora ha presentado en sus stories de Instagram. "Os presento a mi novio", ha comentado Celia junto a una foto en la que posa muy sonriente junto a su pareja y sostiene un gran ramo de rosas rojas. Su suegro, Diego Amador, les ha deseado a través de Instagram "bendiciones" a la pareja.

Para el 'pedido', Celia Muñoz Cabo optó por un vestido ajustado de pedrería que lució con unos pendientes a juego y maxi ondas en el pelo. Al comienzo de la celebración, llevó un gorro de pedrería, a juego con el vestido, y una bata blanca que simulaba la forma de grandes flores. Sus seguidores han aplaudido mucho su look y le han deseado la mejor de las suertes para este noviazgo, pues están deseando verla celebrar su boda.