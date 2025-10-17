Natalia Sette 17 OCT 2025 - 11:22h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' entran esta misma tarde en la casita de 'Uno de GH 20' ¡No te lo pierdas!

La confesión de Edi al revivir su paso por 'Gran Hermano' junto a Violeta Crespo

Edi Insua y Violeta Crespo no pueden estar más emocionados por poder vivir de nuevo una de las experiencias que más ha marcado su vida. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ serán los nuevos invitados a la casita de 'Uno de GH20' donde convivirán con los aspirantes a la nueva edición del famoso reality. Ambos comparten cómo se sienten horas antes de entrar. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

Edi y Violeta no solo fueron concursantes de la última edición de ‘Gran Hermano’, sino que forjaron su amor y su relación dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. “Voy a aprovechar para revivir esos momentos con Violeta”, asegura el gallego. Aunque son conscientes de que no es la misma casa, la esencia es la misma y están nerviosos por ser vistos de nuevo en 24h. “Vas a ver que estamos más enchochados que cuando estábamos en la casa”, afirma Edi.

De las cosas que más le hacen ilusión a Edi es sin duda poder entrar junto a su chica y vivir la experiencia como una pareja consolidada. Sin embargo, sabe muy bien cuál es su función: conocer a los concursantes y sacar lo mejor de cada uno. “Quiero convivir con ellos”, reconoce entusiasmado el gallego.

Violeta Crespo entusiasmada por revivirlo todo de nuevo

Por su parte Violeta está también muy ilusionada y con muchas ganas de revivir la experiencia de nuevo. Aunque solo sea un fin de semana, Violeta está dispuesta a dejar que la conozcan aún más. “Estoy muy ilusionada”, asegura con una gran sonrisa en la cara. La influencer tiene ganas de vivir de nuevo entre cámaras, y está segura de que sus seguidores disfrutarán viéndolos en el 24h. “Sé que nos echabais de menos”, afirma. Violeta tiene los sentimientos a flor de piel sabiendo lo que se viene y no puede estar más feliz. “Voy a llorar cuando llegue allí”, tiene claro la toledana.

Esta semana ha estado cargada de emociones para Violeta Crespo. Su cumpleaños de los 24 ha estado cargado de planes y sorpresas que ha disfrutado como una niña pequeña. Y aún queda lo mejor: un fin de semana entero en la casita de 'Uno de GH 20' ¡No te pierdas nada y estate atento el 24h solo en Mediaset Infinity!