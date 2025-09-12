Lorena Romera 12 SEP 2025 - 11:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se apunta a un nuevo proyecto profesional: "Lo vamos a dar todo"

Isa Pantoja y Asraf Beno enseñan la destreza de su hijo a los dos meses

Isa Pantoja está imparable. La que fuera concursante de 'Supervivientes' se ha atrevido ahora con un nuevo reto profesional dos meses después de dar a luz a Cairo, su hijo en común con Asraf Beno. Tras superar la etapa del postparto, que le fue especialmente dura, la hija de Isabel Pantoja se siente con ganas de probar cosas nuevas.

Está siendo un periodo muy especial para la hermana de Kiko Rivera, que no pudo disfrutar de las primera semanas de vida de su bebé. La joven de 29 años se vio sumida en una profunda tristeza que la hacía navegar por todo tipo de pensamientos intrusivos. Pero todo eso quedó atrás.

Ahora Isa Pantoja está plena, disfrutando de la preciosa familia que ha creado junto a Asraf Beno, Alberto Isla y el pequeño Cairo, que no deja de darle alegrías. Por eso ahora, la que fuera también concursante de 'GH VIP' se siente preparada para seguir dando pasos centrada en sí misma.

También a nivel laboral. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha hablado muy emocionada del nuevo reto profesional al que se ha sumado. Y es que la prima de Anabel Pantoja se ha asociado con una aplicación de entrenamiento virtual para motivar a sus seguidores.

Una solución para entrenar desde casa sin excusas, les ha dicho a sus seguidores. Además ella es el ejemplo perfecto. Solo han pasado dos meses del parto y la influencer ya está en plena forma, habiendo recuperado su figura. "Está genial", le comenta a los usuarios que la siguen a través de Instagram, recomendándoles los diferentes tipos de entrenamientos que ofrece esta aplicación.

"Se adapta a tu nivel y a tu tiempo", les explica. En esta ocasión, el entreno que ha ofrecido Isa Pantoja a través de esta app ha sido diez minutos de entrenamiento glúteos. "Lo vamos a dar todo, nos vamos a poner las pilas", ha señalado la hija de la tonadillera, que está muy ilusionada con este nuevo reto profesional que podría abrirle muchas puertas.

"Nos vemos allí", ha celebrado la exconcursante de 'Supervivientes', que ha animado a sus incondicionales que dejen a un lado la pereza y a que entrenen con ella con este método desde casa.