06 OCT 2025 - 11:11h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla del parecido de su hijo en común con Asraf Beno tras publicar una foto inédita

Isa Pantoja comparte una foto de Cairo dos meses después de su nacimiento

Ahora sí, Isa Pantoja se encuentra en un momento muy dulce de su maternidad. Después de pasar unas semanas muy complicadas por el postparto, la hija de Isabel Pantoja saborea cada momento que pasa junto a su bebé. A través de su Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto inédita de su hijo en común con Asraf Beno y ha desvelado a quién de los dos se parece, algo que sus seguidores llevaban pidiéndole algún tiempo.

Esta etapa le está sirviendo para reflexionar. Momentos que la también exconcursante de 'GH VIP' está compartiendo con su comunidad, con los que comparte momentos de 'charla' con sus ya típicos 'preguntas y respuestas' en los que aprovecha para sincerarse.

En el más reciente que ha hecho, la hermana de Kiko Rivera ha reconocido que se encuentra "feliz y más tranquila, disfrutando del tiempo con sus hijos". Según ha explicado, cuando está en Madrid aprovecha para centrarse en el trabajo y cuando regresa a casa, en el Puerto de Santa María, en Cádiz, es cuando desconecta.

En uno de esos momentos de paz y tranquilidad, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha aprovechado para compartir con sus incondicionales una preciosa fotografía de la sesión de fotos que le han hecho a Cairo, que ya tiene tres meses.

El parecido del hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno

Una foto que ha abierto el debate entre sus seguidores sobre el parecido del bebé. Su comunidad parece tenerlo claro: el pequeño es un clon de Asraf con ciertos detalles que recuerdan a Alberto Isla, el primogénito de la influencer. "Alto como su padre, tiene tu pelo y es guapo como su hermano", le dice un seguidor.

Otro le manda un mensaje diciendo que es igualito a "Albert", el diminutivo que utilizan para referirse a su hermano mayor. Pero ella no lo tiene tan claro. "Cari, la gente dice que se parece en primer lugar a ti. En el segundo puesto, a Alberto. Y después a mí. ¿Tú qué piensas?", le pregunta a Asraf Beno, que responde que "lo duda".

"Él piensa que se parece a mí", aclara la exconcursante de 'Supervivientes', que tiene la teoría de que "al no verle los ojos ni la expresión" (ya que le tapan la cara para preservar su intimidad) no pueden ver el parecido al cien por cien. Su opinión es que es "una mezcla". Ella apuesta que "de cara" se parece más a ella y que "las expresiones y el cuerpo son de Asraf".