Vanessa Bouza, de 'Gran Hermano', muestra el resultado de su liposucción y aumento de glúteos

Ana Carrillo 10 SEP 2025 - 09:00h.

Vanessa Bouza, exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO', se ha sometido a una lipotransferencia de glúteos, un procedimiento de medicina estética en el que se realiza una liposucción que permite eliminar grasa de zonas como el abdomen para después inyectarla en los glúteos. Se ha mostrado encantada con el resultado, del que ha presumido en su perfil de Instagram, donde también ha confesado que sentía "nervios" antes de la intervención pero que las "ganas" por remodelar su figura eran mayores.

La mujer de Javier Mouzo ha compartido un vídeo en el que se escucha a su cirujano explicarle que lo que le han hecho es una liposucción para "vaciar bien toda la grasa" del abdomen y "marcar bien la línea media y los oblicuos", tras lo cual le han inyectado la grasa en los glúteos. El cirujano considera que el resultado es "espectacular" y así lo piensa también la cantante, que ha mostrado las fotos del antes y el después.

Los resultados de la operación son inmediatos y el precio de la misma ronda en torno a los 5.000 euros. En la zona de comentarios de la publicación hay tanto elogios como críticas, pero la gallega no ha dado respuesta a ningún mensaje. Se ha limitado a resaltar que está encantada con el resultado y que lo más complicado que le está resultando del postoperatorio es "estar en la cama con el culo en alto sin apoyar".

No es la primera intervención estética que se realiza la que fuera amiga de Maica Benedicto, pues justo antes de participar en la tercera edición de 'GH DÚO' se sometió a un retoque estético para eliminar las arrugas de expresión y pocas semanas antes se había realizado su tercera rinoplastia para reparar lo que ella considera "un desastre estético", que es su segunda nariz, con la que los espectadores de 'Gran Hermano 19' la conocieron.