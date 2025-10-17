Natalia Sette 17 OCT 2025 - 16:03h.

Nicole Delgado confiesa que un jugador de Real Madrid le ofreció dinero a cambio de una propuesta bastante loca

Nicole Delgado habla sobre su participación en la casa de ZonaGemelos

Nicole Delgado deja a todos sin palabras al contar la indecente propuesta que le ha hecho un jugador del Real Madrid. La influencer, que llega por primera vez como colaboradora de ‘En todas las salsas’, no se corta ni un pelo al hablar de su vida privada. Tras desvelar el caché de los participantes de la casa de ZonaGemelos, Nicole habla claro sobre la propuesta más loca que ha recibido de un futbolista.

Si algo caracteriza a Nicole es no quedarse callada con nada. Tras salir a la luz la relación especial de María Aguilar y Kylian Mbappé , Nicole confiesa la propuesta que le hizo un jugador del mismo equipo que el francés. “Me ofreció una cantidad ingente de dinero”, empieza explicando. La influencer cuenta que cuándo se hizo la reasignación de sexo hace tres años, los medios de comunicación se hicieron eco y mucha gente se enteró de su operación. Entre ellos, un futbolista del Real Madrid.

Nicole Delgado confiesa que la conversación surgió de la curiosidad del jugador por saber más sobre la operación que se había realizado. Sin embargo, todo dio un giro radical cuando le propuso a Nicole algo que ella jamás se imaginó que saliera de un famoso como él. Y mucho menos por dinero. Los colaboradores no dan crédito a lo que la influencer cuenta y le insisten en qué diga quién es. “No es guapo”, comienza diciendo.

Aunque la cantidad de dinero que le ofreció el futbolista era considerada, no cubría lo que realmente le costó la reasignación. Entre risas y bromas, Nicole desvela la cifra exacta que invirtió en la operación. “Me costó 22.000€”, afirma la influencer. “Hace 3 años que me operé, se ha revalorizado”, dice riéndose. Y no porque ahora cueste más, sino por otro motivo muy diferente que hace que estallen las carcajadas en plató.

Nicole sorprende a todos con una increíble confesión. La influencer se abre en canal en su primer programa de ‘En todas las salsas’ y lo cuenta todo sobre su vida personal y profesional. Su relación con Triana Marrash, su participación en el nuevo reality de Zona Gemelos, y todas sus operaciones estéticas, entre otras muchas cosas ¡No te pierdas nada dándole play al video!