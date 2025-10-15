Miguel Salazar Madrid, 15 OCT 2025 - 19:23h.

El periodista Miguel Fernández desvela todos los detalles del evento del año, que se celebrará en el Monasterio de Valbuena

La idílica finca en la que se casará Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas: 30 habitaciones, spa y menú de Estrella Michelin

Valladolid ha sido elegido por Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, y su pareja Alex Gruszynski como el escenario perfecto donde celebrar el 'sí, quiero'. La boda tendrá lugar en tan solo tres días en el Monasterio de Valbuena, a pocos kilómetros de la capital vallisolitana. Los invitados van a desembolsar un auténtico 'pastizal' en el evento, pero merecerá la pena.

Los detalles de la boda de la hija de Antonio Banderas en Valladolid

Tal y como desvela Miguel Fernández, periodista de la Tribuna de Valladolid, la ceremonia contará con la actuación de Chris Martin, el vocalista de Coldplay. Este es sin duda uno de los grandes regalos que la pareja tiene guardados para sus invitados en el día más especial de su vida. "Nos han confirmado que sí, que va a tener al vocalista de Coldplay de invitado pero que además va a actuar", comparte el periodista en 'El tiempo justo' -donde hemos desvelado la primera reacción de Leire Martínez al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.

El intérprete de éxitos conocidos mundialmente como 'A sky full of stars' o 'Paradise' acudirá al enlace matrimonial como invitado, ya que es cuñado de la novia, porque es pareja de Dakota Jonhson -hija de Melania Griffieth, exmujer de Antonio Banderas-.

Miguel Fernández asegura que los novios están llevando con total "discreción" y "tranquilidad" su boda. Varias estrellas de Hollywood llegan desde América hasta Valladolid para el día más importante de la vida de la hija del actor malagueño. Algunos de ellos, como hemos podido saber, son Nicole Kidman o Tippi Hedren, entre muchos otros.

En Sardón de Duero -localidad a la que pertenece el monaseterio- están totalmente emocionados con el enlace matrimonial. "El alcalde dice que es una alegría poner a su pueblo en el mapa, no se habla de otra cosa en la provincia", asegura el periodista.