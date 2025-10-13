Ana Carrillo 13 OCT 2025 - 19:18h.

Anita Williams se ha pronunciado sobre su relación actual con el exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'

Montoya destapa el "salseo" que ha descubierto en el plató de 'Supervivientes All Stars' por estar al lado de Fani Carbajo y Sonia Monroy

Montoya ha iniciado un nuevo reto profesional: se ha convertido en reportero de '¡Vaya fama!' y su debut fue cubriendo la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' se ha mostrado encantado con este nuevo rol y ha recibido el aplauso de su exnovia, Anita Williams.

La expareja ahora mantiene un trato cordial después de que decidieran quedar en Barcelona para pasar un fin de semana en un hotel y hablar de su relación; y es por eso que no sorprende que la colaboradora de 'Supervivientes All Stars' solo haya tenido palabras positivas para su ex cuando un reportero de 'Europa Pres' le ha preguntado por su nuevo trabajo.

"¡A mí como reportero me parece la caña! Creo que hizo reír a la gente, que al final es el trabajo y creo que lo ha bordado", ha comentado la catalana, que resalta que su ex "es válido para todo lo que se proponga" y que le pondría "un 10" como reportero. También ha confesado que le gustaría que le entrevistase, aunque ha añadido entre risas: "¡Pero no sé cómo acabaría la entrevista!".

La relación actual de Anita y Montoya

La empresaria tampoco ha tenido problema en pronunciarse sobre la relación que mantienen actualmente, confirmando que es buena y que se trata de una amistad, aunque ella no cierra las puertas a que eso cambie y vuelvan a ser pareja: "Es estable, estamos fluyendo, estamos hablando por WhatsApp y ya dirá el destino".

Con sus declaraciones ha confirmado lo que ya dijo en una de sus últimas intervenciones en 'Vamos a ver', cuando le explicó por videollamada a Patricia Pardo que había quedado con Montoya para limar asperezas y aclarar su situación, pues él también quería ver al hijo que ella tiene de una relación anterior y no perder ese vínculo.

Aunque con estas declaraciones sí que añade un nuevo matiz y es que no descarta una reconciliación en un futuro con el hombre con el que se imaginaba formando su familia y que hay "un contacto fluido" por WhatsApp.