Anita Williams anuncia que le han encontrado "dos tumores que tienen bastante mala pinta"

Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 20:45h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' ha explicado que le han encontrado dos nódulos en unas pruebas médicas

Anita Williams, en plenas pruebas médicas: "Han ido apareciendo más cosas, necesito un tiempo para descansar"

Tras contar que se retiraba temporalmente de las redes sociales porque necesitaba descansar por estar sometiéndose a unas pruebas médicas, Anita Williams ha querido reaparecer puntualmente en Instagram para contarle a sus seguidores que lo que le ocurre es que le han encontrado "dos tumores que tienen bastante mala pinta" que le han hecho querer desconectar de todo. A la espera de recibir los resultados, la colaboradora de 'Supervivientes All Stars' ha querido sincerarse sobre su estado de salud y su estado anímico con un vídeo en el que solo habla y oculta su rostro.

"He estado leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupéis más de la cuenta", ha comenzado diciendo la exnovia de Montoya en su vídeo, en el que ha revelado la realidad de su situación y el motivo de querer desaparecer temporalmente de las redes sociales: "Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores... Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia, estoy esperando los resultados, por eso es que no tengo ganas de haceros vídeos ni crearos contenido".

Tan triste y preocupada está, que ha estado "a punto" de cancelar su fiesta de cumpleaños a la que iban a asistir todos sus amigos este sábado para celebrar que ha cumplido 28 años: "No me encuentro bien, pero lo celebraré porque la vida son dos días". Aprovechará la celebración para intentar olvidarse por unas horas de la preocupación que siente por los resultados, que recibirá la semana que viene: "Espero que se quede en un susto".

"Voy a hacer cosas que me entregan, con mi gente", ha expresado la finalista de 'Supervivientes 2025', que va a intentar durante estos días "colgar alguna historia" en Instagram para que sus seguidores tengan alguna pista de cómo se encuentra y qué está haciendo: "Sinceramente no tengo la cara ni las ganas de nada".

"Quiero deciros que vayáis al médico, porque yo soy una persona que odia los hospitales y que no voy a no ser que esté sintiendo que me muero o que me duela mucho, y a veces pues si te duele algo es que tu cuerpo te está hablando y hay que ir porque luego pasan estas cosas", ha añadido la amiga de Terelu Campos, que siente que era necesario darle este consejo a sus seguidores, a los que les ha recordado que les quiere "mucho, mucho, mucho".