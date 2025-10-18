La trayectoria profesional de Blanca Li, de 'Bailando con las estrellas'

Blanca Li, jurado de ‘Bailando con las Estrellas’, es conocida por su trabajo en producciones teatrales y cinematográficas

La nueva edición de ‘Bailando con las Estrellas’, no se lo está poniendo nada fácil a los bailarines. En el jurado se sientan cinco expertos muy exigentes con ganas de que los concursantes saquen lo mejor de sí mismos. Blanca Li, repite una edición más como presidente del Jurado. Bailarina, actriz y directora escénicas es una de las figuras más respetadas y conocidas en la danza contemporánea dentro y fuera de nuestras fronteras. Dedicada al arte del movimiento desde muy joven aporta no solo experiencia en diversidad de estilos, también es un perfil muy técnico pero que sabe valorar el conjunto.

La bailarina nació en Granada y siempre tuvo claro que lo suyo estaba relacionado con la expresión corporal. Se formó en España, Nueva York y París destacando en todo lo que hacía. Como coreógrafa ha dirigido numerosos ballets, óperas y musicales. También ha dirigido numerosos cortometrajes, anuncios comerciales y vídeoclips. Los grandes de la moda como Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, Cartier han contado con ella para directora de sus desfiles.

La coreógrafa está casada con Etienne Li, a quien conoció en Nueva York y de quien ha heredado su nombre artístico. Una mujer celosa de su intimidad que ha sabido equilibrar a la perfección su carrera profesional con su vida privada.

Estrella de la danza desde pequeña

Blanca María Gutiérrez Ortiz, más conocida como Blanca Li, empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo de danza con tan solo 12 años, formando parte del equipo nacional de gimnasia rítmica de España, donde aprendió lo que es la disciplina, la educación física intensa, expresión corporal, y la constancia, etc. Por problemas de salud y a las puertas de participar en los Juegos Olímpicos de Montreal en 19876, dejó esta disciplina para centrarse en la danza contemporánea.

"Recuerdo que tenía 15 años, y llevaba desde los 12 en el Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica, entrenando cada día con esfuerzo, disciplina, obediencia y método. Pero tenía ganas de pasar a otra cosa y tomé la decisión de parar porque quería meterme de lleno en la danza contemporánea”, aseguraba en una entrevista a ‘Harpers Bazaar.

Con tan solo 17 años, Blanca Li, se marchó a Nueva York, donde estudió durante cinco años en la Martha Graham School, una etapa clave en su formación, siendo testigo del nacimiento del hip-hop y otras danzas urbanas clave en el panorama internacional, “vi nacer un movimiento que luego me ha acompañado toda mi vida. Siempre he estado trabajando como coreógrafa con bailarines de la calley con todas las danzas urbanas. Me influencian mucho a la hora de crear, son distintos lenguajes y cada uno aporta una riqueza increíble”, confirmaba la bailarina en ‘Vogue’.

También en esos años creó con su hermana Chus Gutiérrez el grupo ‘Xoxonees’, de flamenco-rap, con estética flamenca en vestuario, pero con sonidos modernos, urbano, etc.

Presente en el cine y en la moda

Blanca Li lleva una carrera profesional intensa, marcada por la diversidad de géneros, estilos, medios y retos. En 1993 se estableció en París para formar su propia compañía de danza. Ha dirigido y coreografiado ballets, óperas y musicales en todo el mundo. También ha trabajado en campañas de publicidad y videoclips, siendo la responsable de las coreografías y los bailarines que en ellas participaban. En el cine también ha tenido una gran trayectoria, trabajando con directores como Pedro Almodóvar.

Son muchos los artistas y las marcas que han contado con su trabajo como Daft Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Blur, Coldplay, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, CHANEL o Stella McCartney. Más recientemente, ha explorado formatos innovadores: espectáculos inmersivos, realidad virtual, fusiones de danza urbana con electrónica, integración de tecnología, etc. Guarda una relación muy especial y desde hace muchos años con Cartier, la firma francesa de alta joyería. "La primera vez que trabajé con ellos fue para coreografiar un evento, después les monté un espectáculo, luego hice una película…, y, desde 2022, soy embajadora de la firma, por lo que nuestra relación me resulta casi natural. Cartier se ha convertido en una Casa de Arte, el brazo y auspicio tan importante para los artistas donde hay detrás mucha gente apasionada y especializada que trata cada joya como una obra de arte, como un espectáculo en sí, como cada trabajo que yo puedo realizar día a día. La joya es algo que ha estado en todas las civilizaciones y siempre ha tenido mucho que ver en la relación entre los seres humanos, representan una amistad, un amor, un vinculo familiar…, es todo un legado".

Por y para el arte y la cultura

A sus 61 años, Blanca Li, tiene muy claro que su vida para por el arte y la cultura, por eso formó parte de la dirección de ‘La Villete’, hasta 2025. Se trata de un es un gran complejo cultural y un parque en París, Francia, donde se promueve diversidad artística, las culturas urbanas y el hip-hop. “Aunque soy bailarina y mi medio es la coreografía, el mundo del arte y la cultura es muy, muy amplio y a mí me gusta hacer incursión en cualquier parcela, lo disfruto mucho”, aseguraba la bailarina a ‘Vogue’.

La bailarina fue elegida miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia en abril de 2019, en la nueva sección de coreografía, convirtiéndose en la primera coreógrafa que entra de pleno derecho en este templo, logrando equiparar la danza al mismo nivel del cine o la pintura. Además, durante cuatro años ha estado al frente de ‘Los Teatros de Canal’, en Madrid.

Su vida privada y el origen de su nombre

En lo que se refiere a su vida privada, Blanca Li, es muy celosa de su intimidad. Casada con el matemático francés, aunque con orígenes coreanos, Étienne Li, adoptó su apellido, pues en Francia el apellido Gutiérrez resulta muy complicado de pronunciar.

Para la bailarina el amor, consiste en acompañar el sueño del otro y respetarlo. En ese sentido, su relación parece basarse en la reciprocidad y en el espacio mutuo para desarrollarse como artista.