MadridLos programas de bailes en televisión siempre han atraído, no solo a bailarines, sino a todos aquellos a los que les gustaría ser capaces de contonear el cuerpo cual profesional. ‘¡Fama, ¡a bailar!’, fue el programa por el que apostó Cuatro en 2008, un talent show en el que los concursantes convivían en una casa-escuela donde son formados por profesores de alto nivel y se preparan para bailar en el plató de la academia. Entre sus participantes, destacaba Lorena Gallego, que, aunque no se hizo con el premio del programa ha seguido vinculada al mundo de la danza y las performances.

Cuando termino el programa, la bailarina siguió formándose en baile clásico encontrando su espacio en los escenarios de los ballets. Durante una temporada estuvo protagonizando varias obras de ballet clásico. No obstante, con el tiempo fue descubriendo otros géneros y disciplinas alcanzado cierta fama como coreógrafa en algunos de los espectáculos más importantes de Ibiza.

La artista vive en Ibiza, junto a su pareja, rodeada de amigos y viajando por el mundo cuando la ocasión lo permite. Lorena Gallego está completamente centrada en su negocio de performance y eventos y en su faceta más espiritual a través de terapias corporales.

Del clásico a las performances en directo

Lorena Gallego entraba al programa con 19 años y con formación en danza clásica, contemporánea, moderna-jazz y algo de urbano. Destacó como una concursante disciplinada y exigente de manera individual y llegó a la final en pareja junto a Juan Carlos, quedando entre los ganadores en la categoría de parejas. Tras participar en la gira del programa por toda España junto al resto de sus compañeros, centró buena parte de su carrera en el ballet clásico, que era su especialidad desde antes del programa.

Como bailarina de clásico protagonizó ‘El Patito Fe’ y ‘La Cenicienta’, al frente de un ballet dirigido. por Carmen Roche. No obstante, le picó el gusanillo de evolucionar y no encasillarse en una sola disciplina y siguió formándose en otros estilos de danza modernos y contemporáneos, jazz, hip-hop, moderno-jazz, shows, acompañamientos de artistas musicales, etc. Ha trabajado en spots, conciertos, giras de artistas como Beatriz Luengo, Carlos Baute, Chenoa, Soraya Arnelas, Mónica Naranjo, entre otros, lo que implica versatilidad estilística.

Directora artística de performance en Ibiza

Lorena Gallego vive actualmente en Ibiza donde se ha hecho un hueco, no solo bailarina, sino también como coreógrafa, en los espectáculos más importantes de la isla pitiusa. Según sus redes sociales es directora artística y productora de "Namkha Sacred Performances" una empresa de espectáculos artísticos en Ibiza, con shows acrobáticos, danza aérea, performances, etc.

La artista crea espectáculos únicos que combinan danza, música y puesta en escena para hacer las delicias de sus clientes.” Nuestras actuaciones temáticas te transportan a mundos extraordinarios: desde la magia del circo y el espíritu libre del boho hasta el encanto de la especia o las vibraciones refrescantes de una fiesta en la piscina”, aseguran desde la web.

Terapias corporales “Body Talks”

La curiosidad de Lorena Gallego por la complejidad del ser humano y su capacidad de sanación a través del autoconocimiento y el cuerpo, hizo que se formara en terapias como Programación Neurolinguistica Corporal Integrativa y Yoga y que creara sus terapias corporales “Body Talks”.“En “Body Talks” tejemos un espacio intuitivo de acción e investigación donde la escucha mecánica del cuerpo, su necesidad de expresar la interpretación y la creación forman parte de una misma unidad, habitualmente a partir de una propuesta que nos llevará a escuchar la totalidad del cuerpo en movimiento”, asegura en las redes sociales.

A través de estas terapias, la artista busca integrar vivencias y desbloquear tensiones psicosomáticas acumuladas a lo largo de la vida. "El juego y el placer como puerta de entrada a un espacio seguro donde experimentar, bailar, conectar e improvisar", asegura en el perfil de Instagram del "LAB". Viajar, el mar, la conexión entre su cuerpo y el alma, su pareja y sus amigos, forman una parte muy importante en el día a día de la bailarina.