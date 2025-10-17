Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 16:44h.

Marta Peñate ha celebrado haber confiado en Adara Molinero, que no ha hecho "una rotonda" con Tony Spina

Hay seguidores de 'Supervivientes All Stars' que pronosticaron que Adara Molinero "daría un rotondazo" y se pondría en contra de Tony Spina, su gran apoyo y amigo de esta edición porque cuando participó en 'Supervivientes 2023' se hizo inseparable de Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, pero se enemistó con él a las puertas de la recta final.

Así se lo decían a Marta Peñate en las redes sociales, donde le comentaban que no debería fiarse de que la hija de Elena Rodríguez fuera su amiga porque creían que para ella lo más importante era ganar el concurso y la acusaron de tener la estrategia de enemistarse con quienes son sus amigos antes de la final para ganar el cariño del público.

Como la recta final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se acerca y Adara Molinero no se ha separado de Tony Spina ni ha arremetido contra él, Marta Peñate ha presumido en la red social X de que no se equivocó al darle un voto de confianza a su amiga: "La gente que decía que Adara haría una rotonda con Tony, aún estoy esperando la rotonda".

Además, le ha pedido a sus seguidores que voten a su marido a través de la app de Mediaset Infinity para salvarlo de la expulsión y les ha confesado que cree que es la nominación más complicada a la que se ha enfrentado hasta la fecha: "Es la nominación más difícil, seamos francos. Lo intentaremos".

Tony Spina fue nominado de manera directa por una de las líderes de la noche, Miri Pérez-Cabrero, que alegó que era la persona con la que más había discutido; mientras que el otro líder, Rubén Torres, subió a la lista de nominados a Gloria Camila "por descarte". El grupo, previamente, había decidido con sus votos que entrasen en el grupo de nominados Jessica Bueno y Carlos Alba.