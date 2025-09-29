Ana Carrillo 29 SEP 2025 - 15:15h.

Amor Romeira ha revelado si mantuvo una relación con el novio de la hija de Elena Rodríguez y ha enseñado sus mensajes

Vicente Romero, novio de Adara Molinero, reacciona a sus declaraciones en 'Supervivientes All Stars' sobre su miedo a perderlo

Compartir







Amor Romeira ha destapado en 'Fiesta' que el futbolista Vicente Romero, novio de Adara Molinero, le escribía mensajes a través de Instagram en 2018 y que, recientemente, los ha borrado. Ese movimiento hace que la exconcursante de 'Gran Hermano' pronostique un gran enfado por parte de la hija de Elena Rodríguez cuando regrese a España tras 'Supervivientes All Stars' y lo descubra.

Álex Ghita, exnovio de Adara, estaba en plató y confirmó que a la madrileña le iba a molestar que le hubiera escrito a Amor aunque fuera hace mucho y ellos todavía no fueran pareja. Vicente no ha hecho declaraciones sobre el tema, aunque hace unos días sí que quiso dar un paso al frente y mandarle un audio a su novia para mostrarle su apoyo y recordarle que la está esperando en Canarias para continuar con su relación cuando acabe el concurso.

El hecho de que haya borrado esos mensajes ha llevado a muchas personas a pensar que entre Vicente y Amor hubo un affaire en 2018, algo que la canaria se ha apresurado a desmentir en sus redes sociales: "Yo jamás he tenido nada con Vicente Romero... cuidado que estáis dando por hecho cosas que nunca he contando yo. Yo he dicho que me ha borrado las conversaciones y sí, me escribió en el 2018. ¡Pero nunca he dicho que tuviera nada con él! Pero es sospechoso que borre los mensajes".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras ese primer tuit, la amiga de Gloria Camila ha acudido a sus stories de Instagram para ampliar sus declaraciones: "Él ha borrado todos los mensajes y ha dejado un monólogo mío, así que ahora que él le cuente a Adara qué fue lo que borró". Además, ha compartido una captura de pantalla en la que se ve que en su chat solo quedan los mensajes que ella escribió, que parecen una respuesta a los de él, que ya no están.

"Jajajajaja. ¿Qué es de tu vida? ¿Cuándo merendamos?", se lee que escribió Amor, que ha compartido esta captura de pantalla con un mensaje público a Vicente Romero: "Ya le dirás a Adara por qué los has borrado, porque que yo recuerde no había nada malo".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por último, le ha afeado al futbolista que no haya saludado a la reportera de 'Fiesta', Arabella Otero, que se le acercó en una calle de Gran Canaria para hacerle algunas preguntas sobre su relación con Adara: "Sé más humilde, cariño, con los reporteros, que no te cuesta nada dar los buenos días o las buenas tardes. Antes eras más divertido y más educado".