19 OCT 2025

Alberto Herrera y Blanca Llandres se daban este sábado el 'Sí, quiero' en en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda, rodeados de todos sus seres queridos.

La pareja inició su relación sentimental en 2023, pero no trascendió a la esfera pública hasta hace unos meses, cuando poco después también salió a la luz el embarazo de Blanca. La unión de ambos formaliza también la de sus familias, quienes comparten amistad desde hace años.

Blanca es hija del biólogo y divulgador científico Carlos Llandres y Blanca Parejo, directora de la Fundación Alalá y hermana de Lourdes Parejo, madre de Lourdes Montes, y de Pilar, mujer de José Manuel Soto. Este último mantiene una amistad íntima con Carlos Herrera, tanto que sus hijos han crecido juntos.

La fiesta y el banquete

Tras la ceremonia, los novios abandonaron el lugar en un coche descapotable y la celebración se trasladó a la Finca Marbella, donde celebraron el banquete y la posterior fiesta.

Como publicaba la empresa especializada en organización de bodas La madrina Weddings, los novios quisieron tener un detalle con los invitados, y les regalaron unos fulares en distintos colores de la marca Elephant Rooms y unos bonitos adornos elaborados a mano de la marca Chiticris.

Los vestidos de la novia

Para este día tan importante, la novia ha confiado en el diseñador sevillano Nicolás Montenegro para su vestido de novia. Además, su cuñada, Rocío Crusset ha colaborado en el diseño debido a la amistad que mantiene con él desde sus años en Milán.

Blanca tenía claro que quería un diseño fluido acorde al lugar donde se ha celebrado la boda y el resultado ha sido impecable: un vestido de influencia romana confeccionada en tejido sedoso. De corte imperio, el vestido presenta un escote cuadrado, mangas adherentes y falda con vuelo, siendo la parte más especial la del torso, ya que ha sido realizado siguiendo la técnica artesanal del microdrapeado. Como toque original, la novia ha lucido un velo confeccionado en una ligera organza de seda natural.

Para la fiesta, Blanca optó por otro vestido de Nicolás Montenegro, de aspecto más sencillo, con una parte superior de tirantes y falda de volantes y unos zapatos planos.

La emoción de Carlos Herrera en la boda de su hijo Alberto

Un emocionado Carlos Herrera hablaba orgulloso de este acontecimiento en su familia: ""Hombre... todos nos emocionados siempre cuando ves a un ser querido", ha comentado a la salida de la basílica, aunque ha desvelado que "el que más se ha emocionado es el novio", al que se le ha visto derrochar lágrimas cuando ha visto a su prometida llegar al altar.

Sin querer alardear de la boda de su hijo, el periodista ha confesado ante los medios de comunicación que "es la ceremonia más hermosa que he ido en mi vida" y ha dejado claro que "no es pasión de padre de contrayente".

Allí también ha hablado del futuro nacimiento de su primer nieto, asegurando que "llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser abuelo porque con la edad que tengo ya me toca" y que fue "una agradable sorpresa cuando me lo hicieron saber... estamos todos esperando el momento cuando toque y nos llenará a todos de alegría, como llena siempre la llegada de un niño al mundo".