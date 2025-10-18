La emoción de Carlos Herrera en la boda de su hijo y su ilusión por el próximo nacimiento de su nieto

Los 'looks' de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres

Sanlúcar de BarramedaUn emocionado Carlos Herrera llegaba a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda, donde su hijo Alberto se ha dado el 'sí, quiero' con Blanca Llandres tras más de dos años de relación. Sin embargo, no ha sido hasta después de la ceremonia religiosa cuando ha hablado orgulloso de este acontecimiento en su familia.

"Hombre... todos nos emocionados siempre cuando ves a un ser querido", ha comentado a la salida de la basílica, aunque ha desvelado que "el que más se ha emocionado es el novio", al que se le ha visto derrochar lágrimas cuando ha visto a su prometida llegar al altar.

La emoción de Carlos Herrera por el embarazo de Blanca Llandres: "Llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser abuelo"

Sin querer alardear de la boda de su hijo, el periodista ha confesado ante los medios de comunicación que "es la ceremonia más hermosa que he ido en mi vida" y ha dejado claro que "no es pasión de padre de contrayente".

Allí también ha hablado del futuro nacimiento de su primer nieto, asegurando que "llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser abuelo porque con la edad que tengo ya me toca" y que fue "una agradable sorpresa cuando me lo hicieron saber... estamos todos esperando el momento cuando toque y nos llenará a todos de alegría, como llena siempre la llegada de un niño al mundo".

Además, también ha tenido tiempo para bromas, ya que no ha dudado en fantasear con la idea de poder estar con su hijo y su nieto dentro de poco tiempo en un estudio de radio: "Yo creo que me habré jubilado antes, te tomo la idea, lo primero que aprenda a decir, que lo diga delante de un micrófono".

El periodista ha acudido a la ceremonia junto a su mujer, Pepa Gea, y ha comentado que Blanca Llandres "es una maravillosa persona", al igual que su hijo, al que ha definido como "una bellísima persona".

Alberto Herrera y Blanca Llandres esperan la llegada de su primer hijo en común

La pareja anunció a través de sus redes sociales el 6 de septiembre la buena noticia. "Estamos super felices, muy contentos, un regalo que la verdad no me esperaba justamente en este momento, pero sueño ya todos los días con verle la cara a mi hijo" confesaba Alberto Herrera a Europa Press nada más conocerse el embarazo de la que ahora es su mujer.

Respecto al sexo del que será su primer hijo, Alberto confesaba que aunque aun es pronto, "en la semana 12 nos han dado un 80% de que va a ser un varón, así que tiene pinta de que va a ser un niño". "Pero vamos, que viniese lo que viniese vamos a estar felices. También tengo la experiencia de amigos a los que le han dicho que era niño y luego ha sido niña, sé que es más frecuente al contrario, pero bueno, de momento no hemos comprado ropa ni nada, o sea que..." confiesa, afirmando que ya tendrán tiempo más adelante, después de convertirse en marido y mujer.

Derrochando simpatía, el locutor radiofónico también se sinceraba sobre cómo reaccionaron sus padres cuando Blanca y él les contaron que iban a ser abuelos. "Fíjate que uno de los miedos de mi padre era que no le hiciésemos abuelo, porque quizás estábamos tardando un poco más de lo común o de lo corriente. Y está feliz. Está feliz de poder tener un nieto al que llevarle a enseñarle la Semana Santa, El Rocío, las cosas, la radio, en fin, sus cosas" ha desvelado. "Bueno, y mi madre también, encantada, alucinada con todos los cambios que estamos viviendo, pero muy feliz", expresaba.

La boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres

Blanca Llandres y Alberto Herrera han vivido este sábado 18 de octubre uno de los días más especiales de su vida: han reunido a todos sus seres queridos en Sanlúcar de Barrameda para darse el 'sí, quiero' después de dos años de relación sentimental. Emocionados, los novios han sellado por fin su historia de amor meses antes de convertirse en padres por primera vez.

Para este día tan importante, la novia ha confiado en el diseñador sevillano Nicolás Montenegro para su vestido de novia. Además, su cuñada, Rocío Crusset ha colaborado en el diseño debido a la amistad que mantiene con él desde sus años en Milán.

Lejos del aire regio o pomposo que solemos ver en los vestidos de novia, Blanca tenía claro que quería un diseño fluido acorde al lugar donde se ha celebrado la boda y el resultado ha sido impecable: un vestido de influencia romana confeccionada en tejido sedoso.

De corte imperio, el vestido presenta un escote cuadrado, mangas adherentes y falda con vuelo, siendo la parte más especial la del torso, ya que ha sido realizado siguiendo la técnica artesanal del microdrapeado.

Como toque original, la novia ha lucido un velo confeccionado en una ligera organza de seda natural, haciendo de este accesorio algo único que completa el aire bucólico del diseño... y con el que ha dado el 'Sí, quiero' a Alberto Herrera.