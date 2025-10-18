Blanca Llandres deslumbra con su vestido de novia el día de su boda con Alberto Herrera

La boda de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y de Mariló Montero, con Blanca Llandres: desde la emoción de la madrina al vestido de la novia

Compartir







Sanlúcar de BarramedaBlanca Llandres y Alberto Herrera han vivido este sábado 18 de octubre uno de los días más especiales de su vida: han reunido a todos sus seres queridos en Sanlúcar de Barrameda para darse el 'sí, quiero' después de dos años de relación sentimental. Emocionados, los novios han sellado por fin su historia de amor meses antes de convertirse en padres por primera vez.

Para este día tan importante, la novia ha confiado en el diseñador sevillano Nicolás Montenegro para su vestido de novia. Además, su cuñada, Rocío Crusset ha colaborado en el diseño debido a la amistad que mantiene con él desde sus años en Milán.

El vestido de novia que ha escogido Blanca Llandres en pleno embarazo

Lejos del aire regio o pomposo que solemos ver en los vestidos de novia, Blanca tenía claro que quería un diseño fluido acorde al lugar donde se ha celebrado la boda y el resultado ha sido impecable: un vestido de influencia romana confeccionada en tejido sedoso.

PUEDE INTERESARTE Tippi Hedren o Dakota Johnson, entre los invitados de renombre a la boda de Stella del Carmen

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De corte imperio, el vestido presenta un escote cuadrado, mangas adherentes y falda con vuelo, siendo la parte más especial la del torso, ya que ha sido realizado siguiendo la técnica artesanal del microdrapeado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como toque original, la novia ha lucido un velo confeccionado en una ligera organza de seda natural, haciendo de este accesorio algo único que completa el aire bucólico del diseño... y con el que ha dado el 'Sí, quiero' a Alberto Herrera.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los estilismos escogidos por los invitados para la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres

Alberto Herrera y Blanca Llandres esperan la llegada de su primer hijo en común

Tras dos años de discreta relación, Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo sorprendían el pasado 6 de septiembre compartiendo a través de sus redes sociales la mejor de las noticias: ¡Están esperando su primer hijo! "El mayor regalo que nos ha hecho la vida" revelaba emocionada la prima de Lourdes Montes junto a varias ecografías de su bebé y un carrusel de imágenes presumiendo de su incipiente barriguita premamá derrochando felicidad junto a su prometido.

"Estamos super felices, muy contentos, un regalo que la verdad no me esperaba justamente en este momento, pero sueño ya todos los días con verle la cara a mi hijo" confesaba Alberto Herrera a Europa Press, reconociendo que aunque se les ha juntado su boda con la llegada de su bebé "con buen gobierno vamos a lograr hacerlo todo como Dios manda".

Respecto al sexo del que será su primer hijo, Alberto confesaba que aunque aun es pronto, "en la semana 12 nos han dado un 80% de que va a ser un varón, así que tiene pinta de que va a ser un niño". "Pero vamos, que viniese lo que viniese vamos a estar felices. También tengo la experiencia de amigos a los que le han dicho que era niño y luego ha sido niña, sé que es más frecuente al contrario, pero bueno, de momento no hemos comprado ropa ni nada, o sea que..." confiesa, afirmando que ya tendrán tiempo más adelante, después de convertirse en marido y mujer.

Derrochando simpatía, el locutor radiofónico también se sinceraba sobre cómo reaccionaron sus padres cuando Blanca y él les contaron que iban a ser abuelos. "Fíjate que uno de los miedos de mi padre era que no le hiciésemos abuelo, porque quizás estábamos tardando un poco más de lo común o de lo corriente. Y está feliz. Está feliz de poder tener un nieto al que llevarle a enseñarle la Semana Santa, El Rocío, las cosas, la radio, en fin, sus cosas" ha desvelado. "Bueno, y mi madre también, encantada, alucinada con todos los cambios que estamos viviendo, pero muy feliz", expresaba.