Enrique Iglesias, demandado por su exproductor musical: "Tú eres un pillo, tú eres el demonio"

Enriquecimiento injusto, apropiación indebida, hurto civil y medidas cautelares de urgencia. Estos son los conceptos que resumen la millonaria demanda que ha interpuesto Steve Morales (productor y compositor de 'Escape') sobre el cantante Enrique Iglesias: "Tengo un mensaje para ti, eres un pillo. No me voy a ir de este mundo antes de que yo pruebe que te llevaste todo mi dinero", es su contundente mensaje hacia el artista.

Y es que Steve Morales, antiguo colaborador del hijo de Julio Iglesias (formó parte del exitoso álbum 'Escape', que contiene su gran éxito 'Hero'), interpuso una demanda hace tres semanas al artista de casi 150 folios ante la corte de Miami en la que le pide la friolera de diez millones de dólares. '¡Vaya fama!' ha tenido acceso a este documento y lo analiza para dar todos los detalles a los espectadores del programa.

"Se ha llevado mi dinero, no me ha pagado lo que me debe. En 2014 solo recibí140.000 pesos, con esa cantidad un hombre no puede vivir. He tenido que venderlo todo, hasta la casa de mi mamá. Enrique no es honesto, no creo nada de él, ese tío es un pillo, es un demonio. Yo desde 2024 estoy viviendo en la calle por su culpa. Cuando se casó con la mujer esa con la que está cambió por completo".

Los colaboradores de '¡Vaya fama!' se mojan

Tal y como ha explicado Gema Fernández, Steve Morales habría sido el creador de siete de las canciones del álbum más exitoso del hijo de Julio Iglesias. Antonio Montero, que duda de las palabras de Morales, cree que el productor intenta sacar beneficios de la relación profesional que un día tuvo con el cantante.