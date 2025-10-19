Lucas estaría dispuesto a hablar tras las tremendas acusaciones de su excompañero Andy sobre él

Lucas, de 'Andy y Lucas', revela cómo reparten el dinero que ganan con su música: "Yo soy el que le pago a él"

El fin de 'Andy y Lucas' se ha convertido en el inicio de su guerra más personal. Se llevaba tiempo hablando de una supuesta pelea que se habría producido entre los cantantes de este exitoso dúo musical y, aunque ellos siempre negaron que se produjera tal violento episodios entre ellos, ahora uno de ellos lo ha confirmado. Pero Andy no solo ha admitido que esto sucediera realmente, sino que ha mostrado las lesiones que le produjo este "forcejeo" con su compañero.

Ha sido el programa 'Fiesta' quien ha compartido con sus espectadores no solo las imágenes de las tremendas lesiones de Andy y que casi le rompen el abductor, sino que hay titulares realmente estremecedores por parte de Andy y en los que dejan en muy mal lugar a Lucas: "A Lucas hay que encerrarlo de verdad. Como siga así, va a terminar muy, muy mal. Está enfermo y no se deja ayudar", son solo parte de algunas de sus declaraciones. Además, asegura que Lucas aún no le ha pagado el último concierto que dieron en Madrid y que supuso el fin de su polémica gira 'Nuestros últimos acordes' y teme que no le pague.

Lucas González reacciona a las tremendas declaraciones de Andy Morales

Cuando todo esto salió a la luz la tarde del sábado, muchos fueron quienes quisieron ponerse en contacto con el cantante para que confirmara o desmintiera tales acusaciones, pero Lucas no se pronunció al respecto: de hecho, no cogió el teléfono a nadie y esto hizo sospechar a algunos. Esto llamó mucho la atención de los colaboradores de 'Fiesta', pues Lucas siempre ha atendido a la prensa y ha desmentido rápidamente cualquier información que han dado sobre él o sobre su mala relación con Andy.

Ahora, horas después de que saliera a la luz tremendo escándalo, '¡Vaya fama!' tiene algo que aportar al respecto. Si bien es cierto que el programa se ha puesto en contacto con Lucas y este ha declinado hacer cualquier tipo de declaración, hemos podido saber por parte de su mujer que Lucas "se va a defender donde se tiene que defender", son sus palabras. Entendemos que se refiere a que se plantea tomar acciones legales ante tales acusaciones.

Por su parte, Gema Fernández asegura que "la relación de Andy y Lucas está muerta desde hace tiempo" porque "nunca han tenido feeling y, con los años, se ha ido empeorando". Y es que, sin duda, esto va a traer mucha cola y muchos son quienes temen que se ha abierto una caja de pandora que será difícil de cerrar. ¿Veremos as Lucas sentado en algún plató para responder a los duros ataques de Andy?

Así hablaba Lucas de su relación con Andy en 'Me quedo conmigo'

Hace una semanas, Lucas ya habló de su relación con Andy en el programa de Mediaset Infinity 'Me quedo conmigo' (puedes ver todos los episodios, gratis, aquí). Desveló que él era quien tenía que controlar el dinero y todas las gestiones del grupo porque Andy no se implicaba y destacó de él que era una persona a la que le faltaba disciplina.