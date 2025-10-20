El colaborador de ‘El tiempo justo’ explicó los audios que le envió Andy tras la controversia surgida en ‘Fiesta’

Primera reacción de Lucas González tras las duras acusaciones de Andy Morales

‘El tiempo justo’ ha abordado uno de los temas más comentados del fin de semana: la tensión entre Andy y Lucas, el popular dúo musical gaditano. Antonio Rossi reveló los mensajes y audios que recibió de Andy, quien se mostró visiblemente nervioso y preocupado por la repercusión mediática de la polémica surgida en el programa 'Fiesta'.

“Está asustado, teme que se le cree un problema familiar”, relató Rossi. “En el audio se le nota la vehemencia, la intranquilidad… y deja muy claro que Lucas nunca me agredió. Dice, literalmente: ‘Eso es mentira. Nunca ha pasado’”, añadió el periodista, quien quiso subrayar el tono de nerviosismo que percibió en el artista.

La reportera de ‘Fiesta’ aclara el intercambio de mensajes

Durante el mismo programa, la reportera de ‘Fiesta’, Arabella Otero, intervino para ofrecer su propia versión de los mensajes que mantuvo con Andy. “Yo nunca dije que Lucas le pegara, simplemente leí los textos que él mismo me envió”, explicó.

La reportera señaló que, aunque en su conversación Andy le envió unas fotografías con lesiones, ella se limitó a reproducir sus palabras textuales: “En ningún momento añadí ni quité una coma”.

La periodista quiso dejar claro que su única intención fue “aclarar una información que se dio en su día sobre gritos y golpes en un camerino”. Añadió además que había omitido muchas de las frases que Andy le dijo: “Si las contara serían auténticos titulares, pero harían mucho daño a la relación entre ellos”.

Preocupación por el estado de Lucas

Mientras tanto, un equipo de ‘El tiempo justo’ se desplazó hasta Yeles (Toledo), donde reside Lucas, para conocer su estado tras las graves acusaciones. Desde el exterior de su domicilio, el reportero Álex Álvarez informó que el cantante “se muestra devastado” y que ni siquiera ha acudido a su escuela de música: “Nos hizo un gesto con las manos indicando que no iba a hacer declaraciones”.

Su entorno más cercano confirmó al programa que el artista “no se encuentra bien anímicamente”. También su mujer, María José, respondió brevemente a los periodistas asegurando, con un gesto, que “Lucas estaba bien”.