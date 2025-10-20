Rocío Molina 20 OCT 2025 - 13:54h.

La influencer de 41 años se sincera sobre la secuela que arrastra tras su paso por 'Supervivientes All Stars'

Fani Carbajo presume de su cambio físico tras 'Supervivientes All Stars'

Fani Carbajo ha hablado de la secuela que arrastra tras su paso por 'Supervivientes All Stars' y que le ha obligado a pasar por el médico. La que se diera a conocer en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' tiene un problema de salud que le está pasando factura en su día a día y que ha venido dado por todo lo que ha pasado en el reality y las extremas condiciones que ha vivido.

No solo la influencer de 41 años ha experimentado un notable cambio físico, también su salud se ha visto afectada. Fani Carbajo viajaba de nuevo a Honduras a principios del mes de septiembre para vivir una nueva experiencia. Su concurso no duraba tanto como ella querría al ser la tercera expulsada y tras pasar 20 días de nuevo en la civilización, la televisiva ha confesado que arrastra una secuela que le está afectando.

Tanto es así que la exconcursante también de 'Supervivientes' se ha visto obligada a acudir al médico y ha contado lo que está pasando y que no resulta tan bonito después de los recibimientos y mensajes de apoyo que ha tenido. La parte mala de la experiencia la está sufriendo por un tos que se le ha quedado y que "cada día va a peor".

Tras acudir al médico, Fani Carbajo ha compartido su diagnóstico médico: "La exploración está bien. No tengo fiebre, ni síntomas de constipado, pero la tos es horrible (no fumo) y ya no sé ni qué tomar ni qué hacer", ha contado desesperada.

Si bien es cierto que ha experimentado un cambio físico y que la llegada a su casa no le ha ayudado a recuperarse por todo el estrés que está viviendo, Fabi Carbajo ha querido recalcar cómo está cumpliendo con todo a pesar de que su estado de salud no sea óptimo.

"Desde que llegué no he parado... Llevar al día mi casa, mis hijos, trabajar en el restaurante, las redes, ir a trabajar de colaboradora, ir a eventos... Me faltan horas en el día", ha advertido la influencer de cómo está siendo esta última etapa y cómo no se está pudiendo recuperar de esta secuela que arrastra. "Me he despertado con dolor de cabeza", ha explicado, pero ha seguido con el ritmo frenético que últimamente tiene.

Sin revelar a qué se debe esa tos tan molesta, Fani Carbajo tiene claro que cómo se está tomando las últimas semanas le está influyendo en no recuperarse tras su paso por 'Supervivientes All Stars'.