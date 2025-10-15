Ana Carrillo 15 OCT 2025 - 17:57h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' le ha hecho una crítica a la forma de actuar de Gloria Camila

Fani Carbajo pronostica quién será el ganador y los finalistas de 'Supervivientes All Stars'

Fani Carbajo quiere que Adara Molinero se convierta en la ganadora de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars', aunque no cree que su deseo se cumpla porque considera, por los comentarios que lee en las redes sociales, que la lucha por el premio está entre otros concursantes entre los que no incluye a Gloria Camila, que por el momento sigue acercándose a la recta final del concurso porque ha vuelto a ser salvada por la audiencia.

Aunque reconoce que la está "viendo bien" en el concurso y ha resaltado que es "una crack" porque consiguió una vez ser líder, ha confesado que tiene una crítica que hacerle: "La veo cómo es ella, pero no me está gustando mucho cómo se está dirigiendo a los chicos porque yo que he estado allí no he vivido eso que ella dice de que los chicos nos intentan pisar, yo no lo he vivido y en mi despedida se vio cómo se quedaron los chicos de tristes, que se levantaron a darme un abrazo".

No obstante, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha subrayado que cree que Gloria Camila es así también fuera del concurso: "Ella te dice las cosas como son". Ha añadido que la vio "preocupada" en los últimos días que pasó en los Cayos Cochinos "por su sobrina, por cómo estaría todo": "Pero es normal porque al final al no tener noticias... Pero yo le decía que la falta de noticias son buenas noticias, que si no lo decían nada es porque todo iba bien".