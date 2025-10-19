Rocío Belén Paleari 19 OCT 2025 - 16:00h.

Fani Carbajo comparte en este divertido vídeo exclusivo su "antes y después" tras volver de Honduras por segunda vez

La madrileña habla de su recuperación y de las secuelas que aún conserva del concurso, ¡dale play!

Fani Carbajo ha vuelto a Mediaset con la frescura y el humor que la caracterizan. Después de su intensa aventura en 'Supervivientes All Stars', la exconcursante ha sorprendido mostrando cómo es su regreso a los platós… y cómo ha cambiado desde que se fue de Honduras.

En un vídeo exclusivo para Telecinco.es, Fani nos deja ver ese lado más natural y espontáneo que tanto la define. Desde cómo llega a Mediaset hasta cómo se prepara para salir en directo, la madrileña protagoniza un momento que arranca sonrisas y demuestra que sigue siendo una de las caras más auténticas del reality.

Durante la grabación, Fani responde a nuestras preguntas sobre su recuperación tras el concurso, su aspecto físico y su vuelta a la rutina. Lo hace con ese tono divertido y sin filtros que la ha convertido en una de las concursantes más recordadas de la historia del formato.

No faltan las declaraciones sobre su paso por la isla, las secuelas que aún arrastra y su visión del después del reality, un tema que muchos supervivientes evitan pero que ella afronta con total naturalidad.

¿Quieres ver cómo se prepara Fani antes de pisar el plató y qué cuenta sobre su transformación tras su segunda aventura más extrema de la televisión? ¡Dale Play!

Fani Carbajo, sin filtros, tras ser expulsada de 'Supervivientes All Stars': "Voy a comerme a mi novio a besos"

Fani Carbajo regresó al plató de 'Supervivientes All Stars' tras convertirse en la tercera expulsada definitiva del concurso. La audiencia decidió que la concursante abandonara Honduras en una gala cargada de emociones, donde se impuso Adara Molinero en la votación final. Tras su eliminación, Carbajo se despidió de sus compañeros después de protagonizar un emotivo momento con Adara, en el que ambas dejaron en claro que sus diferencias son cosas del pasado.

Nos colamos en el plató para realizar una entrevista donde la concursante hizo balance de su experiencia. "Estoy muy contenta con el concurso que he hecho", afirmó, mostrando satisfacción por su paso por el reality pese a su expulsión. ¡Dale play al vídeo para descubrir todo el balance de la concursante!

Suso Álvarez reivindicó el concurso de Fani Carbajo: "Fue una expulsión injusta"

“Me ha encantado el concurso de Fani”, aseguró Suso Álvarez con firmeza al valorar el paso de Fani por Honduras. Para el colaborador, la audiencia ha sido demasiado severa con la exconcursante, a quien considera una de las participantes más activas del reality. "Es una injusta expulsión", añadió, dejando claro que, a su juicio, Fani merecía continuar en la competición.

Suso, por su parte, también se refirió en la entrevista a las capacidades televisivas que tiene la concursante. Para él, Carbajo es espontánea y natural, algo que se está perdiendo en televisión que los realities de este tipo agradecen. En esta línea, la concursante regresó de Honduras con un as bajo la manga, dejando en claro que sus aportes al programa no se han terminado. ¡Dale play el vídeo para escuchar el balance completo!