Lorena Romera 08 OCT 2025 - 14:12h.

El ex de la concursante de 'Supervivientes All Stars' se ha sincerado sobre el dinero que tiene ahorrado en el banco

La reacción de Christofer Guzman al ver las imágenes más fogosas de Fani Carbajo en 'LIDLT'

Compartir







Christofer Guzmán, de 'La isla de las tentaciones', le ha ofrecido a sus seguidores la oportunidad de que le pregunten sobre cualquier cuestión de su vida. Como era de esperar, las preguntas sobre su pareja, situación anímica y economía no han tardado en llegar. En este sentido, el exnovio de Fani Carbajo, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', ha hablado por primera vez del dinero que tiene en el banco.

El que fuera protagonista de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', que protagonizó su ya mítico momento corriendo por la playa al grito de "Estefanía", lleva algún tiempo alejado de los platós de televisión. A excepción de algunas intervenciones puntuales, poco se sabe de la vida actual del natural de Chile, que durante años fue un padre para Emilio, el primogénito de Fani.

PUEDE INTERESARTE Así fue la hoguera de confrontación entre Fani Carbajo y Christofer tras la infidelidad

Los últimos titulares que protagonizó fue por la ruptura con su pareja, Clara, que estallaba públicamente contra él en diversos programas. Además, enterraba el hacha de guerra con Fani Carbajo tras varios conflictos públicos y protagonizaban un inesperado acercamiento. Tras el revuelo, el televisivo adoptaba un perfil bajo de cara a la galería.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ahora, el influencer asegura que ahora mismo está "mejor que nunca" y que, aunque continúa soltero, no le cierra la puerta al amor. "De momento no tengo pareja, pero quién sabe", ha señalado en tono juguetón el empresario, que también ha dado las claves para que una mujer le conquiste: se fija "de primeras en el físico y luego en la forma de ser". Y, especialmente, en la humildad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero lo que mas ha interesado a sus seguidores ha sido su economía. Por primera vez, el exnovio de Fani Carbajo, concursante de esta edición de 'Supervivientes All Stars', ha hablado del dinero que tiene ahorrado cuando le han preguntado si tiene "más de 500.000 euros en el banco". Y nada más lejos de realidad. Su respuesta ha sido de lo más contundente. "Ojalá", ha comentado el que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'.