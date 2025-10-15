Rocío Molina 15 OCT 2025 - 16:33h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre el momento que atraviesa su relación con Gabriella Hahlingag

Manu González y Gabriella Hahlingag comunican una feliz noticia: "Por fin podemos contarlo"

Manuel González ha logrado encontrar la estabilidad junto a Gabriella Hahlingag pese a que en un principio muchos no creyeron en ellos. El excocursante de 'Supervivientes' y la exparticipante de 'La islas de las tentaciones' han apostado fuerte por lo su relación y se han enfrentado hasta a su propia familia con tal de defenderla, sin embargo, no todo es de color de rosa. El exnovio de Lucía Sánchez ha reconocido estar en una etapa difícil con la influencer, sincerándose a través de su perfil oficial de Instagram.

A lo largo de estos meses, la pareja ha ido mostrando lo que han crecido juntos y muchos de los momentos que han compartido fuera de los platós de televisión. Sus seguidores han podido seguir sus andanzas, los pasos que han ido dando, declaraciones abiertas de amor y también los eventos a los que han acudido juntos. Y ahora el exconcursante de 'Supervivientes' ha querido hablar del primer bache que atraviesan y que es fruto de la convivencia y de sus diferencias.

La vida en pareja se les ha atragantado en algunos momentos, aunque entre ellos exista una conexión que ya nadie pone en duda. Pero, sin querer aparentar o mostrar una imagen idílica de más, Manu González ha plasmado una realidad: hay diferencias entre ellos y a día de hoy siguen aprendiendo y demostrando que a pesar de no ser todo un cuento de hadas, lo suyo les compensa.

Su desahogo lo ha hecho a través de sus historias de Instagram donde el exparticipante de 'LIDLT' ha colgado una foto de ambos y compartido unas significativas palabras del momento que viven: "No todas las etapas en una relación son fáciles. A veces las diferencias pesan, la comunicación falla y parece que no hablamos el mismo idioma".

El andaluz ha reflexionado sobre lo que está experimentando y de lo difícil que es mantener el equilibrio. Sin embargo, pese a las diferencias, Manu González también saca el lado positivo y hay algo muy claro: en su relación hay amor por encima de todo. "Cuando hay amor, compromiso y ganas de construir, vale la pena detenerse, respirar y volver a elegir al otro. Apostar por la pareja no es ignorar los problemas, es decir, enfrentarlos juntos y remar en la misma dirección, incluso cuando el camino no es perfecto", ha señalado el exconcursante de 'Supervivientes'.

Y, aunque Manu González se caracteriza por tomarse todo con humor y quitarle hierro a los problemas, sus últimos stories indican que él y Gabriella Hahlingag no están pasando por su mejor momento. El influencer está nervioso y espera que todo vaya bien, sin especificar si este mensaje va dirigido a su chica. "El miedo también se siente. Ojalá que todo salga bien", son las últimas palabras que ha compartido en sus redes.