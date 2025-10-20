Celia Molina 20 OCT 2025 - 06:30h.

La actriz ha hablado en ‘Madres: desde el corazón’ del problema sobre la repartición de la custodia de su nieto, Telmo

Compartir







Loles León se ha sentado en el programa ‘Madres: desde el corazón’ para hacer un repaso de su vida profesional y personal, sobre todo, como madre soltera. La actriz se quedó embarazada allá por 1974, cuando Franco todavía estaba vivo y la dictadura seguía vigente en España. Ella nunca se había querido casar, pero esta decisión, ligada al sometimiento que suponía para las mujeres el matrimonio, nunca le impidió enamorarse:

“Yo nunca creí en el matrimonio ni quise casarme porque luego no se podía salir de esa relación. Además, se dependía del marido para todo, hasta para abrir una cuenta corriente en el banco. Por eso no quería casarme, pero sí quería amar”, le ha explicado a Cruz Sánchez de Lara, que se siente muy reconocida con su historia vital. De hecho, Loles se enamoró perdidamente del que, después, sería el padre de su hijo (aunque éste no le diera sus apellidos durante siete largos años) y se fue a vivir con él a Suecia para evitar que hiciera la mili.

“No puedes dejar a un niño solo con un progenitor"

Cuando, al volver a España, se enteró de que estaba embarazada, su pareja le hizo una pregunta: “Él me preguntó si yo quería abortar y le dije que no, que yo quería ser madre y que no sería ni la primera ni la última que lo hacía soltera”, ha recordado, comenzando en ese momento su vida junto a Bertoldo, su único hijo y, actualmente, padre de su único nieto, Telmo. Hasta ahora, Loles nunca había comunicado que existiera algún problema legal o de custodia relacionada con el niño, que ya tiene 13 años, pero ha aprovechado su paso por el programa de Mediaset infinity para contar algo que se lleva callando todo este tiempo:

“No puedes dejar a un niño solo con un progenitor. A un niño no le puedes dejar sin sus dos pilares, si a un niño, en un puente, le quitas una de las barandillas, se cae. Ya no es como antes. Tienen que ser los dos padres, compartiendo la educación, el amor, dándole herramientas para que ese niño sea un niño bueno y seguro en el futuro. Un niño no puede quedarse sin conocer a su familia paterna”, ha reivindicado, aludiendo a un problema de repartición de la custodia que ha afectado a la rama paterna de la familia de Telmo, en la que se incluye como abuela.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Mi nieto es el mayor regalo que me ha dado la vida"

“Aquí se juzga mal y se reparte mal. Yo llevo 12 años sufriendo este tema y lo estoy denunciando en tu programa y no lo he dicho nunca. Lo digo ahora porque ya está firmado y eso lo ha conseguido mi nieto”, ha concluido la actriz de ‘La que se avecina’. Después, ya con una sonrisa en la cara, ha descrito cómo es su relación con Telmo: "No es lo mismo tener un hijo que un nieto porque, como abuela, ya no tienes que estar pendiente de que todo salga bien, aunque yo también formo para de la educación de Telmo. Para mí, él es el regalo que me ha dado la vida, es la persona que me mantiene con energía", ha añadido Loles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Al preguntarle si Telmo se siente orgulloso del trabajo de su abuela - ella acaba de recibir la Cruz Sant Jordi por su trayectoria profesional - la invitada asegura que dependiendo de la serie o la película: "A él le da vergüenza que le digan algo en el colegio, como también le pasaba a Bertoldo. Lo que sí le gusta es que me reconozcan por las películas de Santiago Segura, que me han convertido en la abuela de España", ha concluido, con respecto a la saga 'Padre no hay más que uno'.